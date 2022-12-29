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Лавров назвал украинских политиков недоговороспособными - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/lavrov-1842079528.html
Лавров назвал украинских политиков недоговороспособными
Лавров назвал украинских политиков недоговороспособными - РИА Новости, 29.12.2022
Лавров назвал украинских политиков недоговороспособными
Нынешние украинские политики недоговороспособны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T05:36
2022-12-29T08:49
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
владимир путин
владимир зеленский
киев
россия
украина
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Нынешние украинские политики недоговороспособны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них — откровенные русофобы", — сказал Лавров.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия республики для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством. Также он заявлял, что Киев не станет вести диалог с Москвой, пока в стране не поменяется власть.В России неоднократно говорили о готовности к переговорам.Президент Владимир Путин отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами. Как добавил глава государства, "чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше". Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, указывал Путин.Как заявили в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221228/peregovory-1842065239.html
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в мире, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, киев, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Украина
05:36 29.12.2022 (обновлено: 08:49 29.12.2022)
 
Лавров назвал украинских политиков недоговороспособными

Лавров заявил, что нынешние украинские политики недоговороспособны

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Нынешние украинские политики недоговороспособны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них — откровенные русофобы", — сказал Лавров.
Украинский и российский флаги - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 23:52Специальная военная операция на Украине
В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия республики для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством. Также он заявлял, что Киев не станет вести диалог с Москвой, пока в стране не поменяется власть.
В России неоднократно говорили о готовности к переговорам.
Президент Владимир Путин отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами. Как добавил глава государства, "чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше". Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, указывал Путин.
Как заявили в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
03:39
Прежние подходы в отношениях с Западом больше не работают, заявил Лавров
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКиевРоссияУкраина
 
 
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