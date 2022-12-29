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В Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора - РИА Новости, 29.12.2022
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В Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора
В Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора - РИА Новости, 29.12.2022
В Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора
В КРЕМЛЕ ОБЕСПОКОЕНЫ НАПРЯЖЕННОСТЬЮ ВОКРУГ ЛАЧИНСКОГО КОРИДОРА, МОСКВА ПРОДОЛЖИТ КОНТАКТЫ С БАКУ И ЕРЕВАНОМ - ПЕСКОВ РИА Новости, 29.12.2022
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В КРЕМЛЕ ОБЕСПОКОЕНЫ НАПРЯЖЕННОСТЬЮ ВОКРУГ ЛАЧИНСКОГО КОРИДОРА, МОСКВА ПРОДОЛЖИТ КОНТАКТЫ С БАКУ И ЕРЕВАНОМ - ПЕСКОВРИА Новости
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В Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора

В Кремле отметили, что Москва продолжит контакты с Баку и Ереваном

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВывеска при въезде в Лачинский район
Вывеска при въезде в Лачинский район - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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В КРЕМЛЕ ОБЕСПОКОЕНЫ НАПРЯЖЕННОСТЬЮ ВОКРУГ ЛАЧИНСКОГО КОРИДОРА, МОСКВА ПРОДОЛЖИТ КОНТАКТЫ С БАКУ И ЕРЕВАНОМ - ПЕСКОВ
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