https://ria.ru/20221229/kriptostolitsa-1841950326.html

Как дешевая электроэнергия превратила Иркутск в криптостолицу России

Как дешевая электроэнергия превратила Иркутск в криптостолицу России - РИА Новости, 29.12.2022

Как дешевая электроэнергия превратила Иркутск в криптостолицу России

В Иркутской области обсуждают способы борьбы с нелегальными майнерами – теми, кто создает криптофермы, пользуясь мощностями домохозяйств. Из-за самых низких в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:07

2022-12-29T14:07

2022-12-29T14:07

новый курс

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иркутск

криптовалюта

иркутская область

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В Иркутской области обсуждают способы борьбы с нелегальными майнерами – теми, кто создает криптофермы, пользуясь мощностями домохозяйств. Из-за самых низких в стране тарифов на электроэнергию регион стал крупнейшим в России центром производства криптовалют еще в 2021 году. И, как следствие, резко выросло энергопотребление, на которое не всегда рассчитаны локальные электросети.Одновременно встал вопрос тарификации: если майнеры потребляют электроэнергию на уровне промышленных абонентов, то почему они должны продолжать платить за нее по льготным ценам, установленным для населения? Проблема вышла на федеральный уровень: ЦБ предлагает запретить майнинг вовсе, Минфин выступает за его легализацию, а жители Иркутска в большинстве поддерживают готовое решение от энергетиков - введение дифференцированных тарифов.Точка сборкиМайнингом мир "заболел" чуть больше десяти лет назад. Долгое время абсолютное лидерство в генерации криптовалют удерживал Китай: по данным интернет-издания China Dialog, с сентября 2019 года по апрель 2020 года на КНР приходился 71% мировой вычислительной мощности майнинга. Но в 2021 году власти Поднебесной ввели на него полный запрет. После этого подержанное оборудование для производства крипты хлынуло в другие страны – в первую очередь, в Казахстан, Россию, США и Канаду. В России многие майнеры обосновались в Иркутской области: здесь на Ангаре стоят три крупных ГЭС, которые не первый год обеспечивают регион самой дешевой электроэнергией в стране. Как пишет "Российская газета", на 2023 год тариф для жителей Приангарья установлен в 4,6 меньше, чем для жителей Москвы и Подмосковья.В Иркутской области майнеры разделились на два потока. Одни стали арендаторами крупных местных центров обработки данных, которые подходят для майнинга. Другие установили мини-фермы где придется – на балконах многоэтажек, в подсобках и курятниках, и именно они стали поводом для раздражения соседей и коммунальных служб.Коммунальщики и энергетики регулярно сообщают в региональных СМИ о рейдах в поисках "серых" майнеров. Во время таких рейдов находили фермы, незаконно подключенные к электросетям в обход счетчиков, а также на чердаках в ТСЖ, где их работу фактически спонсировали, не зная того, жильцы через оплату общедомовых нужд. В другом случае ферму обнаружили на местной ТЭЦ. В результате на майнеров стали заводить уголовные дела за воровство электроэнергии.Однако дело не только в экономическом ущербе, но и в том, что такие стихийные фермы могут быть небезопасны для окружающих. По сообщениям МЧС и региональных СМИ, работа майнинговых ферм была вероятной причиной ряда пожаров в жилых домах. По итогам 2021 года, пишет издание "ТК Город", причиной 60% пожаров в регионе стали проблемы с электросетями.В 2022 году тренд сохранился. Официально МЧС учитывает все подобные пожары в статистике как возгорания электротехники, напоминает интернет-портал Irk.ru. "Однако последние четыре года дознаватели собирали статистику пожаров в местах, где было выявлено майнинговое оборудование. В 2018 году в Иркутске зафиксировали один такой пожар, за 11 месяцев 2022 года таких пожаров уже 54", – цитирует издание слова представителя МЧС.Правительство Иркутской области начало активно искать выход из сложившегося положения уже в конце 2021 года, по итогам которого, по данным РБК, потребление электроэнергии в регионе выросло в четыре раза. Газета "Ведомости" в октябре прошлого года опубликовала выдержки из письма, которое губернатор Игорь Кобзев направил вице-премьеру Александру Новаку. В документе глава региона отметил лавинообразный рост потребления электроэнергии, не предусмотренный программой развития области. При этом 26% от потребленного электричества пришлось лишь на 1,4% домохозяйств. Губернатор прогнозировал, что повышенная нагрузка на сети может привести к авариям и чрезвычайным ситуациям. Уже тогда возникла идея ввести дифференцированный тариф.В декабре этого года ОАО "Иркутская электросетевая компания" в письме в адрес Игоря Кобзева сообщила, что по итогам одного только 2021 года мощность, которую жители региона дополнительно запросили, вчетверо превысила ту, которую органы муниципалитеты закладывали в генпланы на 2019-2035 годы. В документе, выдержки из которого опубликовали "Известия", энергокомпания указывает, что одной из причин резкого роста потребления мощности стал "серый майнинг". Теперь для строительства мощностей, которые могли бы обеспечить заявки на техприсоединение, необходимо вне плана проинвестировать 3,2 миллиарда рублей. Если этого не сделать, согласно письму, Иркутский район могут ждать блэкауты.Тариф – всему голова?Разные страны мира регулируют майнинг по-разному. По данным Euronews, в 15 странах мира действует полный либо частичный запрет на майнинг или криптовалютные операции. Но есть и другая практика. В 2022 году Казахстан ввел налог на майнинг, сообщает TengriNews, ставка которого зависит от количества потребленной электроэнергии. В Узбекистане владельцы ферм, согласно новому закону, могут устанавливать солнечные батареи для генерации крипты, либо пользоваться дифференцированными тарифами при подключении к общим энергосетям, пишет Reuters.В 2021 году губернатор Иркутской области направил федеральным властям просьбу разрешить субъектам самостоятельно устанавливать тарифы на электричество с возможностью дифференцировать их соразмерно объемам потребления. В ноябре этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин удовлетворил эту просьбу.Основное предложение экспертов отрасли состоит в том, чтобы ввести для населения систему дифференцированных тарифов. Она действует по схеме "чем больше потребляешь, тем больше платишь". Такую систему в 2023 году испытают в Кемеровской области. По данным интернет-портала Neftegaz.ru, самый дешевый тариф будет действовать при потреблении до 1200 кВт/ч, повышенные тарифы – при потреблении выше этой планки. Региональные власти посчитали, что нововведения затронут лишь 15% населения. Аналогичные инициативы обсуждают и в Иркутской области.Если дифференцированный тариф будет введен, теневым майнерам придется платить по более дорогому тарифу, который сделает их работу невыгодной. Для охотников за криптовалютой предлагается ввести среднеповышенные тарифы, которые будут действовать только на потребление свыше 12 тысяч киловатт-часов в зимние месяцы и более 5360 киловатт-часов в другие месяцы года. При этом 98% домохозяйств региона не потребляют более 2000 киловатт-часов в месяц, а значит новые правила на них не повлияют.Майнерам следует переместить свои производственные мощности в специально созданные для них промышленные зоны, считает доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Дмитрий Десятниченко. По его словам, непрофильное использование электрической инженерной инфраструктуры приводит к периодическим аварийным отключениям и пожарам в сегменте бытового потребления. Майнинг при таком подходе может стать цивилизованной отраслью экономики, способной приносит прибыль и тем, кто в нее вовлечен, и государству. Дифференцированные тарифы на электроэнергию позволят косвенно, при помощи экономических сигналов, а не директивных запретов, регулировать спрос на создание центров майнинга, обработки и хранения данных."Весьма вероятно, что высокие объемы потребления электроэнергии обуславливаются именно промышленным, а не личным характером потребления. Такие (дифференцированные – прим. ред.) тарифы лишь сигнализируют, что делать это нежелательно, так как как экономически невыгодно. Энергетикам в данной ситуации, вероятно, нужно понимание того, будет ли в итоге майнинг запрещён, как скажем, это сделано в дружественном Китае, или будет в том или ином виде официально комплексно регламентироваться и регулироваться. На мой взгляд, столь длительное обсуждение данного вопроса свидетельствует о действительно непростом процессе поиска столь востребованного многими прямыми и косвенными участниками компромиссного решения", - подчеркивает Десятниченко.Пока эксперты оценивают применимость дифференцированных тарифов, опрос ВЦИОМ показал, что в целом местные жители такую идею поддерживают. Согласно декабрьскому опросу, 34% жителей Иркутской области ответили, что хорошо знают о производстве криптовалюты, из них 69% полагают, что нелегальный майнинг вызывает перегрузки энергосетей вплоть до аварий. Большинство жителей, а именно 53% опрошенных, поддерживает введение в Иркутской области дифференцированных тарифов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, иркутск, криптовалюта, иркутская область, эн+ (en+ group)