https://ria.ru/20221229/koreya-1842219697.html

В Южной Корее пять человек погибли и около 40 пострадали в пожаре после ДТП

В Южной Корее пять человек погибли и около 40 пострадали в пожаре после ДТП - РИА Новости, 29.12.2022

В Южной Корее пять человек погибли и около 40 пострадали в пожаре после ДТП

Пять человек погибли и еще 37 получили ранения в результате автомобильной аварии и вызванного ею возгорания в тоннеле на эстакаде одной из скоростных... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:36

2022-12-29T14:36

2022-12-29T14:40

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СЕУЛ, 29 дек – РИА Новости. Пять человек погибли и еще 37 получили ранения в результате автомобильной аварии и вызванного ею возгорания в тоннеле на эстакаде одной из скоростных магистралей в Южной Корее, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарных. Ранее сообщалось о шести погибших и 29 пострадавших, но позже пожарные снизили число жертв до пяти, заявив, что посчитали одного погибшего дважды. Возгорание произошло примерно в 13.49 (07.49 мск) в путепроводе тоннельного типа на скоростной автомагистрали, которая соединяет город Инчхон с городом Соннам, сообщили власти. Власти расследуют точную причину пожара. Огонь быстро распространился по туннелю, вызвав облака пламени и дыма. На место происшествия были отправлены 94 пожарные машины, 219 пожарных и вертолеты. В основном возгорание взяли под контроль около 15.18 (09.18 мск) и уже полностью потушили в 16.12 (10.12 мск). На данный момент сообщается, что 37 человек получили ранения, трое из них с серьезными травмами. Отмечается, что число погибших может возрасти. 45 машин пострадали в результате пожара. Изначально сообщалось, что возгорание началось после столкновения автобуса с мусоровозом, но позже пожарные заявили, что для установления точной причины инцидента потребуется дальнейшее расследование. Президент страны Юн Сок Ёль также поручил провести тщательное выяснение причин аварии. Очевидцы пожара сообщали, что пламя в начале было небольшим, но как только огонь перешел на звукоизоляционные стены тоннеля возгорание резко усилилось. Как отмечает агентство Рёнхап, стены тоннеля были отделаны поликарбонатом, который более устойчив к жару, чем обычный пластик, но все равно горюч. Также при возгорании пластика выбрасывается примерно в пять раз больше тепла, чем от древесины, что также придало силы возгоранию. Отмечается, что звукоизоляционный тоннель на эстакаде не относится юридически к обычным тоннелям, поэтому меры безопасности при его строительстве не такие строгие и он исключается из соответствующих регулярных проверок минтранспорта.

https://ria.ru/20221228/kitay-1841836945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, инчхон