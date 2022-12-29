https://ria.ru/20221229/konfiskatsiya-1842232736.html
Решения о конфискации имущества уехавших навредят экономике, заявил депутат
Решения о конфискации имущества уехавших навредят экономике, заявил депутат - РИА Новости, 29.12.2022
Решения о конфискации имущества уехавших навредят экономике, заявил депутат
Популистские решения о конфискации имущества уехавших повлекут за собой экономический ущерб для страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Станислав... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:05
2022-12-29T15:05
2022-12-29T15:12
жилье
станислав наумов
сергей цеков
андрей клишас
россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Популистские решения о конфискации имущества уехавших повлекут за собой экономический ущерб для страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов. Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной военной операции. После этого сенатор Андрей Клишас назвал антиконституционным и нереализуемым данное предложение. "Считаю, что если законопроекты о конфискации появятся, то лучше сразу обратиться в Конституционный суд. Популизм плох тем, что еще не став решением, он наносит как минимум экономический ущерб", - сказал Наумов. Также он отметил, что речь может идти о личной собственности граждан, о квартирах и машинах, которые могут также находиться в совместной семейной собственности и могут быть взяты в кредит. Кроме того, добавил Наумов, данные инициативы направлены на активную часть экономического класса, людей, конкурентоспособных на международном уровне. "Только мне кажется, что такие инициативы мимоходом дискредитируют все программы гуманитарной помощи "Тыл-Фронту"?" - добавил депутат.
https://ria.ru/20221229/konfiskatsiya-1842103131.html
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жилье, станислав наумов, сергей цеков, андрей клишас, россия, госдума рф, лдпр
Жилье, Станислав Наумов, Сергей Цеков, Андрей Клишас, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
15:05 29.12.2022 (обновлено: 15:12 29.12.2022)
Решения о конфискации имущества уехавших навредят экономике, заявил депутат
Депутат Наумов: популистские решения о конфискации имущества уехавших навредят экономике
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Популистские решения о конфискации имущества уехавших повлекут за собой экономический ущерб для страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов.
Ранее сенатор Сергей Цеков
заявил, что у граждан России
, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной военной операции. После этого сенатор Андрей Клишас
назвал антиконституционным и нереализуемым данное предложение.
"Считаю, что если законопроекты о конфискации появятся, то лучше сразу обратиться в Конституционный суд. Популизм плох тем, что еще не став решением, он наносит как минимум экономический ущерб", - сказал Наумов.
Также он отметил, что речь может идти о личной собственности граждан, о квартирах и машинах, которые могут также находиться в совместной семейной собственности и могут быть взяты в кредит. Кроме того, добавил Наумов, данные инициативы направлены на активную часть экономического класса, людей, конкурентоспособных на международном уровне.
"Только мне кажется, что такие инициативы мимоходом дискредитируют все программы гуманитарной помощи "Тыл-Фронту"?" - добавил депутат.