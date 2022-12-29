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В Кремле назвали условия привлечения международных миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 29.12.2022
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В Кремле назвали условия привлечения международных миротворцев в Карабахе
В Кремле назвали условия привлечения международных миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 29.12.2022
В Кремле назвали условия привлечения международных миротворцев в Карабахе
Международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии всех сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:59
2022-12-29T13:32
в мире
нагорный карабах
никол пашинян
армения
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии всех сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Международные миротворцы могут привлекаться, если для этого есть согласие обеих сторон, обеих сторон конфликта, и это не только Армения, но и Азербайджан. Вы знаете, что и Армения является одним из наших ближайших союзников, и Азербайджан является нашим очень ценным и дорогим партнером", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают заявления армянского премьера Никола Пашиняна о том, что РФ должна инициировать в Совете Безопасности ООН рассмотрение вопроса о наделении российского миротворческого контингента мандатом СБ ООН или направления в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента.Ранее в четверг армянский премьер Никол Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией. По его словам, блокирование Лачинского коридора является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Как уверяет Пашинян, и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что российская сторона выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.
https://ria.ru/20221229/lachinsk-1842171441.html
нагорный карабах
армения
россия
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в мире, нагорный карабах, никол пашинян, армения, россия, азербайджан
В мире, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Армения, Россия, Азербайджан
12:59 29.12.2022 (обновлено: 13:32 29.12.2022)
 
В Кремле назвали условия привлечения международных миротворцев в Карабахе

Песков: миротворцев могут привлечь к работе в Карабахе лишь при согласии сторон конфликта

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии всех сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Международные миротворцы могут привлекаться, если для этого есть согласие обеих сторон, обеих сторон конфликта, и это не только Армения, но и Азербайджан. Вы знаете, что и Армения является одним из наших ближайших союзников, и Азербайджан является нашим очень ценным и дорогим партнером", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают заявления армянского премьера Никола Пашиняна о том, что РФ должна инициировать в Совете Безопасности ООН рассмотрение вопроса о наделении российского миротворческого контингента мандатом СБ ООН или направления в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента.
Ранее в четверг армянский премьер Никол Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией. По его словам, блокирование Лачинского коридора является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Как уверяет Пашинян, и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что российская сторона выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.
Вывеска при въезде в Лачинский район - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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В миреНагорный КарабахНикол ПашинянАрменияРоссияАзербайджан
 
 
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