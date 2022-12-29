https://ria.ru/20221229/karabakh-1842172875.html

В Кремле назвали условия привлечения международных миротворцев в Карабахе

В Кремле назвали условия привлечения международных миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 29.12.2022

В Кремле назвали условия привлечения международных миротворцев в Карабахе

Международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии всех сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:59

2022-12-29T12:59

2022-12-29T13:32

в мире

нагорный карабах

никол пашинян

армения

россия

азербайджан

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии всех сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Международные миротворцы могут привлекаться, если для этого есть согласие обеих сторон, обеих сторон конфликта, и это не только Армения, но и Азербайджан. Вы знаете, что и Армения является одним из наших ближайших союзников, и Азербайджан является нашим очень ценным и дорогим партнером", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают заявления армянского премьера Никола Пашиняна о том, что РФ должна инициировать в Совете Безопасности ООН рассмотрение вопроса о наделении российского миротворческого контингента мандатом СБ ООН или направления в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента.Ранее в четверг армянский премьер Никол Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией. По его словам, блокирование Лачинского коридора является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Как уверяет Пашинян, и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что российская сторона выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.

https://ria.ru/20221229/lachinsk-1842171441.html

нагорный карабах

армения

россия

азербайджан

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Ольга Фомченкова

в мире, нагорный карабах, никол пашинян, армения, россия, азербайджан