https://ria.ru/20221229/kadoni-1842126582.html
Кадони ушел из "Дома-2"
Кадони ушел из "Дома-2" - РИА Новости, 29.12.2022
Кадони ушел из "Дома-2"
Влад Кадони покинул пост ведущего "Дома-2". По словам шоумена, его не устроили условия нового контракта. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:25
2022-12-29T11:25
2022-12-29T11:25
шоубиз
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Влад Кадони покинул пост ведущего "Дома-2". По словам шоумена, его не устроили условия нового контракта. Кроме того, он опроверг слухи об иных причинах своего ухода из проекта. Также он попросил прощения у участников передачи за резкость и поблагодарил коллег за совместную работу.Подписчики Кадони поддержали его в комментариях. Шоумен стал участником "Дома-2" в 2009 году. Однако в 2011-м он покинул проект. Тем не менее уже в 2015 году Кадони вернулся на телестройку в качестве ведущего. Ранее шоумен перенес операцию на позвоночнике. По его словам, она прошла успешно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости
Кадони ушел из "Дома-2"
Кадони объяснил причины ухода из "Дома-2"
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Влад Кадони покинул пост ведущего "Дома-2". По словам шоумена, его не устроили условия нового контракта.
"Открыто сообщаю всем, что больше не являюсь ведущим телепроекта "Дом-2". Каждый год в декабре мы обсуждаем с руководством условия контракта. В этом году мы не договорились", – поделился Кадони в своей соцсети.
Кроме того, он опроверг слухи об иных причинах своего ухода из проекта.
"Любые другие причины – это уже из теории заговора. Я очень люблю этот проект", – признался ведущий.
Также он попросил прощения у участников передачи за резкость и поблагодарил коллег за совместную работу.
"Не дуйтесь на меня, пожалуйста, за резкость, прямоту и язвительные шуточки. Я реально люблю интересных и ярких людей. Так, как держат удар участники "Дома-2", не держит удар никто! Отдельно хочу сказать большое спасибо своим коллегам! Они дали мне очень много, многому научили", – заключил шоумен.
Подписчики Кадони поддержали его в комментариях.
"Без твоих приколов неинтересно смотреть!", "Без тебя проект сильно уйдет в минус. Смотрела только из-за Кадони", "Пусть у вас все будет отлично!", "Ждем новые шоу с твоим участием!" – отреагировали поклонники ведущего.
Шоумен стал участником "Дома-2" в 2009 году. Однако в 2011-м он покинул проект.
Тем не менее уже в 2015 году Кадони вернулся на телестройку в качестве ведущего.
Ранее шоумен перенес
операцию на позвоночнике. По его словам, она прошла успешно.