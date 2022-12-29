https://ria.ru/20221229/kadoni-1842126582.html

Кадони ушел из "Дома-2"

Кадони ушел из "Дома-2" - РИА Новости, 29.12.2022

Кадони ушел из "Дома-2"

Влад Кадони покинул пост ведущего "Дома-2". По словам шоумена, его не устроили условия нового контракта. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:25

2022-12-29T11:25

2022-12-29T11:25

шоубиз

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Влад Кадони покинул пост ведущего "Дома-2". По словам шоумена, его не устроили условия нового контракта. Кроме того, он опроверг слухи об иных причинах своего ухода из проекта. Также он попросил прощения у участников передачи за резкость и поблагодарил коллег за совместную работу.Подписчики Кадони поддержали его в комментариях. Шоумен стал участником "Дома-2" в 2009 году. Однако в 2011-м он покинул проект. Тем не менее уже в 2015 году Кадони вернулся на телестройку в качестве ведущего. Ранее шоумен перенес операцию на позвоночнике. По его словам, она прошла успешно.

https://ria.ru/20210526/buzova-1734312464.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости