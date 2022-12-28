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"Чувствую себя великолепно": Кадони перенес операцию на позвоночнике - РИА Новости, 28.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221228/kadoni-1841881794.html
"Чувствую себя великолепно": Кадони перенес операцию на позвоночнике
"Чувствую себя великолепно": Кадони перенес операцию на позвоночнике - РИА Новости, 28.12.2022
"Чувствую себя великолепно": Кадони перенес операцию на позвоночнике
Влад Кадони перенес операцию на позвоночнике. По словам телеведущего, она прошла успешно. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:20
2022-12-28T15:25
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Влад Кадони перенес операцию на позвоночнике. По словам телеведущего, она прошла успешно. Также он раскрыл причины, по которым не сообщал о хирургическом вмешательстве заранее. Кроме того, он предвосхитил шутки по поводу геморроя.Однако он не назвал причину хирургического вмешательства.Впервые Кадони пожаловался на проблемы со спиной около месяца назад. Он признался, что отложил операцию из-за съемок телешоу. Ранее шоумен вызвал скорую из-за болезни. Причиной послужила аллергическая реакция.
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"битва экстрасенсов", знаменитости, здоровье - общество
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13:20 28.12.2022 (обновлено: 15:25 28.12.2022)
 
"Чувствую себя великолепно": Кадони перенес операцию на позвоночнике

Кадони перенес операцию на позвоночнике и рассказал о самочувствии после нее

Скриншот публикации Влада Кадони в социальной сети
Скриншот публикации Влада Кадони в социальной сети
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Влад Кадони перенес операцию на позвоночнике. По словам телеведущего, она прошла успешно.
"Операция прошла успешно. От наркоза отошел. Уже чувствую себя великолепно и позвоночник на месте. Сидеть отныне буду без проблем!" – поделился шоумен в своей соцсети.
Также он раскрыл причины, по которым не сообщал о хирургическом вмешательстве заранее.
"На 150 сторис ныть не хотел, поэтому не говорил. Да и чтобы кто-то волновался не хотел. Все позади, всех люблю!" – признался Кадони.
Кроме того, он предвосхитил шутки по поводу геморроя.
"И для шутников: геморроя у меня нет и не было", – высказался ведущий.
Однако он не назвал причину хирургического вмешательства.
Впервые Кадони пожаловался на проблемы со спиной около месяца назад. Он признался, что отложил операцию из-за съемок телешоу.
Ранее шоумен вызвал скорую из-за болезни. Причиной послужила аллергическая реакция.
Кадр из программы Алена, блин! на YouTube-канале Super
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