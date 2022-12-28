https://ria.ru/20221228/kadoni-1841881794.html

"Чувствую себя великолепно": Кадони перенес операцию на позвоночнике

"Чувствую себя великолепно": Кадони перенес операцию на позвоночнике - РИА Новости, 28.12.2022

"Чувствую себя великолепно": Кадони перенес операцию на позвоночнике

Влад Кадони перенес операцию на позвоночнике. По словам телеведущего, она прошла успешно. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:20

2022-12-28T13:20

2022-12-28T15:25

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Влад Кадони перенес операцию на позвоночнике. По словам телеведущего, она прошла успешно. Также он раскрыл причины, по которым не сообщал о хирургическом вмешательстве заранее. Кроме того, он предвосхитил шутки по поводу геморроя.Однако он не назвал причину хирургического вмешательства.Впервые Кадони пожаловался на проблемы со спиной около месяца назад. Он признался, что отложил операцию из-за съемок телешоу. Ранее шоумен вызвал скорую из-за болезни. Причиной послужила аллергическая реакция.

https://ria.ru/20220603/kadoni-1792992876.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"битва экстрасенсов", знаменитости, здоровье - общество