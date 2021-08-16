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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210816/kadoni-1745889985.html
"Третий раз за месяц": Влад Кадони вызвал скорую из-за болезни
"Третий раз за месяц": Влад Кадони вызвал скорую из-за болезни - РИА Новости, 16.08.2021
"Третий раз за месяц": Влад Кадони вызвал скорую из-за болезни
Телеведущий Влад Кадони в сторис Instagram рассказал, что вызвал бригаду скорой помощи. Поводом к вызову стало плохое самочувствие и пугающий внешний вид, в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:02
2021-08-16T12:02
шоубиз
аллергия
знаменитости
анна седокова
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Телеведущий Влад Кадони в сторис Instagram рассказал, что вызвал бригаду скорой помощи. Поводом к вызову стало плохое самочувствие и пугающий внешний вид, в частности красный цвет лица и отек.Прибывшая на вызов бригада диагностировала аллергию."За несколько минут отекает лицо, руки, ноги, ты багровеешь, и любое касание к коже вызывает сильное жжение. Минут через 15 головокружения, тошнота, потеря ориентации. Третий раз за месяц. Кто сталкивался с таким?" – поделился с поклонниками телеведущий.Спустя какое-то время Кадони вернулся к работе. Он успокоил поклонников, выложив видео с ровным цветом лица. "Пришел в себя", – прокомментировал Влад.Ранее певица Анна Седокова признавалась, что у нее появилась крапивница и началась аллергия.
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аллергия, знаменитости, анна седокова
12:02 16.08.2021
 

"Третий раз за месяц": Влад Кадони вызвал скорую из-за болезни

© SuperКадр из программы "Алена, блин!" на YouTube-канале Super
Кадр из программы Алена, блин! на YouTube-канале Super
© Super
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Телеведущий Влад Кадони в сторис Instagram рассказал, что вызвал бригаду скорой помощи. Поводом к вызову стало плохое самочувствие и пугающий внешний вид, в частности красный цвет лица и отек.
Прибывшая на вызов бригада диагностировала аллергию.
"За несколько минут отекает лицо, руки, ноги, ты багровеешь, и любое касание к коже вызывает сильное жжение. Минут через 15 головокружения, тошнота, потеря ориентации. Третий раз за месяц. Кто сталкивался с таким?" – поделился с поклонниками телеведущий.
© @domkadoni/InstagramСкриншот инстаграм-сториз Влада Кадони
Скриншот инстаграм-сториз Влада Кадони
© @domkadoni/Instagram
Скриншот инстаграм-сториз Влада Кадони
Спустя какое-то время Кадони вернулся к работе. Он успокоил поклонников, выложив видео с ровным цветом лица.
"Пришел в себя", – прокомментировал Влад.
Ранее певица Анна Седокова признавалась, что у нее появилась крапивница и началась аллергия.
Шоумен Влад Кадони - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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