https://ria.ru/20210816/kadoni-1745889985.html

"Третий раз за месяц": Влад Кадони вызвал скорую из-за болезни

"Третий раз за месяц": Влад Кадони вызвал скорую из-за болезни - РИА Новости, 16.08.2021

"Третий раз за месяц": Влад Кадони вызвал скорую из-за болезни

Телеведущий Влад Кадони в сторис Instagram рассказал, что вызвал бригаду скорой помощи. Поводом к вызову стало плохое самочувствие и пугающий внешний вид, в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:02

2021-08-16T12:02

2021-08-16T12:02

шоубиз

аллергия

знаменитости

анна седокова

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Телеведущий Влад Кадони в сторис Instagram рассказал, что вызвал бригаду скорой помощи. Поводом к вызову стало плохое самочувствие и пугающий внешний вид, в частности красный цвет лица и отек.Прибывшая на вызов бригада диагностировала аллергию."За несколько минут отекает лицо, руки, ноги, ты багровеешь, и любое касание к коже вызывает сильное жжение. Минут через 15 головокружения, тошнота, потеря ориентации. Третий раз за месяц. Кто сталкивался с таким?" – поделился с поклонниками телеведущий.Спустя какое-то время Кадони вернулся к работе. Он успокоил поклонников, выложив видео с ровным цветом лица. "Пришел в себя", – прокомментировал Влад.Ранее певица Анна Седокова признавалась, что у нее появилась крапивница и началась аллергия.

https://ria.ru/20210526/buzova-1734312464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аллергия, знаменитости, анна седокова