https://ria.ru/20210518/sedokova-1732692600.html

Анна Седокова призналась, что начинает "новую жизнь"

Анна Седокова призналась, что начинает "новую жизнь" - РИА Новости, 18.05.2021

Анна Седокова призналась, что начинает "новую жизнь"

Анна Седокова рассказала подписчикам своего Instagram, что с этого понедельника начала "новую жизнь". РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T07:47

2021-05-18T07:47

2021-05-18T11:45

шоубиз

здоровый образ жизни (зож)

анна седокова

стиль жизни

шоу-бизнес

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584960219_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4747b47eb0994c1297e6de8a3454f87d.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Анна Седокова рассказала подписчикам своего Instagram, что с этого понедельника начала "новую жизнь".Певица призналась, что в последние две недели огромное количество дел и перелеты выбили ее из привычного ритма. За короткое время она сняла два клипа на разных континентах, а смена часовых поясов и калорийная еда сказались на здоровье: у Анны появилась крапивница и началась аллергия.Тем не менее, унывать 38-летняя певица не собирается. Уже с этого понедельника она твердо решила начать "новую жизнь".Правда, призналась Анна, это, скорее, возвращение к прежним привычкам, режиму и реакции на происходящее, которые были нарушены из-за насыщенного графика.Теперь артистка вновь пытается выстраивать свою жизнь по законам планирования и дисциплины и выкладывает в сторис фото, подтверждающие, что она следует своим правилам. Анна стала пить на один стакан чистой воды больше и начинать день с тренировки в спортзале."Отличный настрой, я даже сама встряхнулась. Аня все у Вас получится!", "Вы выглядите как юная молодая девочка, какая умница", "Анна Седокова, я ответственно заявляю, что ты самый крутой мотиватор! Сразу наполняешься энергией и желанием не лежать на диване, а что-то делать!" — поддержали певицу поклонники.

https://ria.ru/20210517/todorenko-1732605941.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), анна седокова, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости