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Анна Седокова призналась, что начинает "новую жизнь"
Анна Седокова призналась, что начинает "новую жизнь" - РИА Новости, 18.05.2021
Анна Седокова призналась, что начинает "новую жизнь"
Анна Седокова рассказала подписчикам своего Instagram, что с этого понедельника начала "новую жизнь". РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T07:47
2021-05-18T07:47
2021-05-18T11:45
шоубиз
здоровый образ жизни (зож)
анна седокова
стиль жизни
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Анна Седокова рассказала подписчикам своего Instagram, что с этого понедельника начала "новую жизнь".Певица призналась, что в последние две недели огромное количество дел и перелеты выбили ее из привычного ритма. За короткое время она сняла два клипа на разных континентах, а смена часовых поясов и калорийная еда сказались на здоровье: у Анны появилась крапивница и началась аллергия.Тем не менее, унывать 38-летняя певица не собирается. Уже с этого понедельника она твердо решила начать "новую жизнь".Правда, призналась Анна, это, скорее, возвращение к прежним привычкам, режиму и реакции на происходящее, которые были нарушены из-за насыщенного графика.Теперь артистка вновь пытается выстраивать свою жизнь по законам планирования и дисциплины и выкладывает в сторис фото, подтверждающие, что она следует своим правилам. Анна стала пить на один стакан чистой воды больше и начинать день с тренировки в спортзале."Отличный настрой, я даже сама встряхнулась. Аня все у Вас получится!", "Вы выглядите как юная молодая девочка, какая умница", "Анна Седокова, я ответственно заявляю, что ты самый крутой мотиватор! Сразу наполняешься энергией и желанием не лежать на диване, а что-то делать!" — поддержали певицу поклонники.
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здоровый образ жизни (зож), анна седокова, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Анна Седокова рассказала
подписчикам своего Instagram, что с этого понедельника начала "новую жизнь".
Певица призналась, что в последние две недели огромное количество дел и перелеты выбили ее из привычного ритма. За короткое время она сняла два клипа на разных континентах, а смена часовых поясов и калорийная еда сказались на здоровье: у Анны появилась крапивница и началась аллергия.
"Не ресурсное состояние", — отметила Седокова.
Тем не менее, унывать 38-летняя певица не собирается. Уже с этого понедельника она твердо решила начать "новую жизнь".
Правда, призналась Анна, это, скорее, возвращение к прежним привычкам, режиму и реакции на происходящее, которые были нарушены из-за насыщенного графика.
"А что это означает? Взять управление в свои руки. Не нестись в неуправляемом автомобиле в неизвестность, а самому выбирать маршрут, безусловно доверяя вселенной", — пишет Седокова.
Теперь артистка вновь пытается выстраивать свою жизнь по законам планирования и дисциплины и выкладывает в сторис фото, подтверждающие, что она следует своим правилам. Анна стала пить на один стакан чистой воды больше и начинать день с тренировки в спортзале.
"Отличный настрой, я даже сама встряхнулась. Аня все у Вас получится!", "Вы выглядите как юная молодая девочка, какая умница", "Анна Седокова, я ответственно заявляю, что ты самый крутой мотиватор! Сразу наполняешься энергией и желанием не лежать на диване, а что-то делать!" — поддержали певицу поклонники.