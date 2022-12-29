https://ria.ru/20221229/ikra-1842087192.html

Власти будут контролировать качество икры, заявил губернатор Камчатки

Власти будут контролировать качество икры, заявил губернатор Камчатки - РИА Новости, 29.12.2022

Власти будут контролировать качество икры, заявил губернатор Камчатки

Власти Камчатки планируют в перспективе внедрять систему маркировки икры и убирать посредников между рыбаками и конечными потребителями, чтобы москвичи и жители РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T07:46

2022-12-29T07:46

2022-12-29T07:46

экономика

владимир солодов

москва

камчатский край

единая россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Власти Камчатки планируют в перспективе внедрять систему маркировки икры и убирать посредников между рыбаками и конечными потребителями, чтобы москвичи и жители центральных регионов знали, какого качества икру они покупают, заявил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Не секрет, что в Москве практически невозможно купить икру такого же качества как на Камчатке. Почему? Потому что будучи привезённой в Москву, она затем часто смешивается с прошлогодней... Покупая икру в магазине, жители Москвы и центральных регионов не понимают, какой именно продукт они покупают. Вот это главная беда и то, на чем мы будем концентрироваться", - рассказал Солодов. Он отметил, что власти региона недавно перекрыли один из каналов браконьерской перевозки, что уже дало свой эффект. "Дальше, я думаю, что постепенно мы придём к маркировке икры и к прослеживаемости от вылова до стола. И тогда, покупая икру, потребитель сможет быть уверенным в её качестве", - отметил он. Для этого власти региона планируют задействовать как новые каналы доставки, в том числе Северный морской путь, так внедрять новые механизмы торговли. "Мы продвигаем рыбную биржу, которая в первую очередь будет именно на икру нацелена - на икру минтая, икру красную, потому что это более стандартизированный товар. И сейчас прорабатываем, чтобы были прямые поставки от рыбаков до стола, убираем максимально посредника. Вот над этим работаем, такая задача на следующий год", - рассказал Солодовников. Он добавил, что по его инициативе в народную программу партии Единая Россия вошёл проект "Доступная рыба". "Будем работать, чтобы рыба была доступна на прилавках и москвичей, и жителей всех регионов", - пообещал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221229/ikra-1842075609.html

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москва

камчатский край

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экономика, владимир солодов, москва, камчатский край, единая россия