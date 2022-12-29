Франция поставит Литве 18 гаубиц CAESAR
Глава Минобороны Франции Лекорню: Париж поставит Литве 18 гаубиц CAESAR
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia GrayФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia Gray
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Франция и Литва подписали контракт на поставку Вильнюсу 18 французских гаубиц CAESAR, сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в четверг.
"По случаю визита главы минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Париж, мы подписали соглашение по укреплению уже достаточно развитых отношений в сфере обороны между Францией и Литвой, в особенности в сфере артиллерии", - сообщил министр в Twitter.
"В этом контексте министерство обороны Литвы подписало соглашение с французским производителем Nexter на поставку 18 гаубиц CAESAR", - сообщил он.
Ранее Лекорню заявлял, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за военных действий на Украине. Он также сообщил, что Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, и военных - в Эстонию. Конвои с боевыми машинами пехоты и французскими танками Leclerc были направлены на военную базу Кинку в Румынии, где находится контингент из 700 французских солдат.
Лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч человек, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.