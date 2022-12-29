https://ria.ru/20221229/gaubitsy-1842359239.html

Франция поставит Литве 18 гаубиц CAESAR

Франция поставит Литве 18 гаубиц CAESAR - РИА Новости, 29.12.2022

Франция поставит Литве 18 гаубиц CAESAR

Франция и Литва подписали контракт на поставку Вильнюсу 18 французских гаубиц CAESAR, сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в четверг. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T22:30

2022-12-29T22:30

2022-12-29T22:30

в мире

себастьян лекорню

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ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Франция и Литва подписали контракт на поставку Вильнюсу 18 французских гаубиц CAESAR, сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в четверг. "В этом контексте министерство обороны Литвы подписало соглашение с французским производителем Nexter на поставку 18 гаубиц CAESAR", - сообщил он. Ранее Лекорню заявлял, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за военных действий на Украине. Он также сообщил, что Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, и военных - в Эстонию. Конвои с боевыми машинами пехоты и французскими танками Leclerc были направлены на военную базу Кинку в Румынии, где находится контингент из 700 французских солдат. Лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч человек, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

франция

литва

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, себастьян лекорню, арвидас анушаускас, джо байден, франция, литва, сша, нато, twitter, rafale