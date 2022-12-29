https://ria.ru/20221229/ekipirovka-1842075064.html

Испытания экипировки "Легионер" начнутся после новогодних праздников

Испытания экипировки "Легионер" начнутся после новогодних праздников - РИА Новости, 29.12.2022

Испытания экипировки "Легионер" начнутся после новогодних праздников

Испытания первых элементов боевой экипировки нового поколения "Легионер", в том числе перспективных шлемов и прицелов, начнутся сразу после новогодних... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T03:20

2022-12-29T03:20

2022-12-29T09:30

безопасность

технологии

олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)

новое оружие россии

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Испытания первых элементов боевой экипировки нового поколения "Легионер", в том числе перспективных шлемов и прицелов, начнутся сразу после новогодних праздников, головным исполнителем проекта определен Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), сообщил РИА Новости информированный источник. "Головным исполнителем проекта "Легионер" назначен ЦНИИТочмаш, который уже провел первое установочное совещание с подрядчиками — это более 30 профильных НИИ и оборонных предприятий. По его итогам принято решение сразу после новогодних каникул направить в институт первые компоненты экипировки, в том числе шлемы и прицелы, для проведения испытаний", — сказал он. Собеседник агентства отметил, что выбор ЦНИИТочмаш логичный — именно этот институт руководил созданием боевых экипировок предыдущих поколений "Бармица" и "Ратник". В кооперацию по проекту также вошли концерн "Калашников", центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" ("Армоком"), разработчики средств защиты "Кираса", "Техинком" и другие. "Со времен работы над "Ратником" наши предприятия не стояли на месте и смогли создать новые перспективные образцы средств защиты, стрелкового оружия и других элементов экипировки. Это позволит нам завершить научно-исследовательскую работу по "Легионеру" в срок, который был сокращен Минобороны Российской Федерации с изначальных двух-трех лет до одного года", — подчеркнул источник. Что известно о "Легионере" Осенью 2022 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что экипировка "солдата будущего", разрабатываемая на смену "Ратнику", получит название "Легионер". При этом рамках этой научно-исследовательской работы появилось новое направление — "система робототехнического обеспечения". Заместитель гендиректора участвующего в проекте предприятия "Армоком" Олег Фаустов сообщил РИА Новости, что в состав "Легионера" должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов. Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для "Легионера" костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.

https://ria.ru/20221222/ekipirovka-1840405404.html

https://ria.ru/20221223/legioner-1840707825.html

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безопасность, технологии, олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком), россия