https://ria.ru/20221229/donetsk-1842125155.html
Водовод из Дона для снабжения Донецка планируют построить к 1 марта
Водовод из Дона для снабжения Донецка планируют построить к 1 марта - РИА Новости, 29.12.2022
Водовод из Дона для снабжения Донецка планируют построить к 1 марта
Строительство водовода из реки Дон, который гарантировано решит проблему водоснабжения Донецка, планируется завершить к 1 марта, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:10
2022-12-29T11:10
2022-12-29T11:32
специальная военная операция на украине
донецк
технологии
марат хуснуллин
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Строительство водовода из реки Дон, который гарантировано решит проблему водоснабжения Донецка, планируется завершить к 1 марта, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."У нас в Донецке острая проблема с обеспечением водой, потому что часть водовода Северский Донец находится под контролем (Украины). Поэтому мы приняли беспрецедентное решение, чтобы уйти от этой зависимости: мы строим водовод из реки Дон из Ростовской области. Мы хотим к 1 марта этот водовод закончить", - сказал Хуснуллин журналистам.По его словам, на объекте работают в круглосуточном режиме 2,5 тысячи строителей.
https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Технологии, Марат Хуснуллин, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:10 29.12.2022 (обновлено: 11:32 29.12.2022)
Водовод из Дона для снабжения Донецка планируют построить к 1 марта
Хуснуллин анонсировал постройку водовода из Дона для снабжения Донецка к 1 марта