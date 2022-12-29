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Водовод из Дона для снабжения Донецка планируют построить к 1 марта - РИА Новости, 29.12.2022
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Водовод из Дона для снабжения Донецка планируют построить к 1 марта
Водовод из Дона для снабжения Донецка планируют построить к 1 марта - РИА Новости, 29.12.2022
Водовод из Дона для снабжения Донецка планируют построить к 1 марта
Строительство водовода из реки Дон, который гарантировано решит проблему водоснабжения Донецка, планируется завершить к 1 марта, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:10
2022-12-29T11:32
специальная военная операция на украине
донецк
технологии
марат хуснуллин
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Строительство водовода из реки Дон, который гарантировано решит проблему водоснабжения Донецка, планируется завершить к 1 марта, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."У нас в Донецке острая проблема с обеспечением водой, потому что часть водовода Северский Донец находится под контролем (Украины). Поэтому мы приняли беспрецедентное решение, чтобы уйти от этой зависимости: мы строим водовод из реки Дон из Ростовской области. Мы хотим к 1 марта этот водовод закончить", - сказал Хуснуллин журналистам.По его словам, на объекте работают в круглосуточном режиме 2,5 тысячи строителей.
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донецк
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донецк, технологии, марат хуснуллин, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Технологии, Марат Хуснуллин, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:10 29.12.2022 (обновлено: 11:32 29.12.2022)
 
Водовод из Дона для снабжения Донецка планируют построить к 1 марта

Хуснуллин анонсировал постройку водовода из Дона для снабжения Донецка к 1 марта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка
Люди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Строительство водовода из реки Дон, который гарантировано решит проблему водоснабжения Донецка, планируется завершить к 1 марта, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"У нас в Донецке острая проблема с обеспечением водой, потому что часть водовода Северский Донец находится под контролем (Украины). Поэтому мы приняли беспрецедентное решение, чтобы уйти от этой зависимости: мы строим водовод из реки Дон из Ростовской области. Мы хотим к 1 марта этот водовод закончить", - сказал Хуснуллин журналистам.
По его словам, на объекте работают в круглосуточном режиме 2,5 тысячи строителей.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкТехнологииМарат ХуснуллинРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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