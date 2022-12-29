https://ria.ru/20221229/donetsk-1842125155.html

Водовод из Дона для снабжения Донецка планируют построить к 1 марта

Водовод из Дона для снабжения Донецка планируют построить к 1 марта - РИА Новости, 29.12.2022

Водовод из Дона для снабжения Донецка планируют построить к 1 марта

Строительство водовода из реки Дон, который гарантировано решит проблему водоснабжения Донецка, планируется завершить к 1 марта, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:10

2022-12-29T11:10

2022-12-29T11:32

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донецк

технологии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Строительство водовода из реки Дон, который гарантировано решит проблему водоснабжения Донецка, планируется завершить к 1 марта, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."У нас в Донецке острая проблема с обеспечением водой, потому что часть водовода Северский Донец находится под контролем (Украины). Поэтому мы приняли беспрецедентное решение, чтобы уйти от этой зависимости: мы строим водовод из реки Дон из Ростовской области. Мы хотим к 1 марта этот водовод закончить", - сказал Хуснуллин журналистам.По его словам, на объекте работают в круглосуточном режиме 2,5 тысячи строителей.

https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html

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Кирилл Волков

донецк, технологии, марат хуснуллин, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр