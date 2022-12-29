https://ria.ru/20221229/donbass-1842079141.html

Отряд добровольцев "Эспаньола" в Донбассе не смог принять всех желающих

Отряд добровольцев "Эспаньола" в Донбассе не смог принять всех желающих - РИА Новости, 29.12.2022

Отряд добровольцев "Эспаньола" в Донбассе не смог принять всех желающих

Количество желающих проходить службу в фанатском подразделении под названием "Эспаньола" при бригаде "Восток", выполняющем боевые задачи спецоперации в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T05:27

2022-12-29T05:27

2022-12-29T06:11

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ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Количество желающих проходить службу в фанатском подразделении под названием "Эспаньола" при бригаде "Восток", выполняющем боевые задачи спецоперации в Донбассе, превысило его возможности по приему добровольцев, сообщил РИА Новости командир "Эспаньолы" с позывным "Испанец". "Полностью "Эспаньола" заполнила штат, то есть у нас мест нет, вот в чем вопрос. Желающих еще на самом деле несколько сотен. Был бы у нас штат, мы бы смогли сделать огромное подразделение, просто у нас нет места по штату", — рассказал "Испанец".Также он добавил, что кроме военнослужащих в подразделении есть гуманитарное крыло: в Москве и в Санкт-Петербурге более 70 человек, которые занимаются гуманитарным обеспечением, и 30 человек — на координации и контроле. Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части народной милиции ДНР, но "Эспаньола" стала первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации.

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