https://ria.ru/20221229/donbass-1842079141.html
Отряд добровольцев "Эспаньола" в Донбассе не смог принять всех желающих
Отряд добровольцев "Эспаньола" в Донбассе не смог принять всех желающих - РИА Новости, 29.12.2022
Отряд добровольцев "Эспаньола" в Донбассе не смог принять всех желающих
Количество желающих проходить службу в фанатском подразделении под названием "Эспаньола" при бригаде "Восток", выполняющем боевые задачи спецоперации в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T05:27
2022-12-29T05:27
2022-12-29T06:11
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ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Количество желающих проходить службу в фанатском подразделении под названием "Эспаньола" при бригаде "Восток", выполняющем боевые задачи спецоперации в Донбассе, превысило его возможности по приему добровольцев, сообщил РИА Новости командир "Эспаньолы" с позывным "Испанец". "Полностью "Эспаньола" заполнила штат, то есть у нас мест нет, вот в чем вопрос. Желающих еще на самом деле несколько сотен. Был бы у нас штат, мы бы смогли сделать огромное подразделение, просто у нас нет места по штату", — рассказал "Испанец".Также он добавил, что кроме военнослужащих в подразделении есть гуманитарное крыло: в Москве и в Санкт-Петербурге более 70 человек, которые занимаются гуманитарным обеспечением, и 30 человек — на координации и контроле. Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части народной милиции ДНР, но "Эспаньола" стала первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации.
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донбасс, москва, санкт-петербург
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Москва, Санкт-Петербург
05:27 29.12.2022 (обновлено: 06:11 29.12.2022)
Отряд добровольцев "Эспаньола" в Донбассе не смог принять всех желающих
Отряд фанатов-добровольцев "Эспаньола" в Донбассе не смог принять всех желающих