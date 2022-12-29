https://ria.ru/20221229/bespilotniki-1842091612.html
Лавров ответил на обвинения Запада в поставках Ираном беспилотников России
Лавров ответил на обвинения Запада в поставках Ираном беспилотников России - РИА Новости, 29.12.2022
Лавров ответил на обвинения Запада в поставках Ираном беспилотников России
Заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:40
2022-12-29T08:40
2022-12-29T09:36
в мире
иран
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Западники затеяли шумиху в Совете безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских "беспилотников" в Россию. Как водится, всё в стиле "highly likely" (англ. "весьма вероятно" - ред.). Фактов привести не могут, да и не пытаются",- сказал Лавров.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825208899.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, сергей лавров
В мире, Иран, Россия, Сергей Лавров
08:40 29.12.2022 (обновлено: 09:36 29.12.2022)
Лавров ответил на обвинения Запада в поставках Ираном беспилотников России
Глава МИД Лавров: Запад так и не привел доказательств поставок Ираном беспилотников России