https://ria.ru/20221229/bespilotniki-1842091612.html

Лавров ответил на обвинения Запада в поставках Ираном беспилотников России

Лавров ответил на обвинения Запада в поставках Ираном беспилотников России - РИА Новости, 29.12.2022

Лавров ответил на обвинения Запада в поставках Ираном беспилотников России

Заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T08:40

2022-12-29T08:40

2022-12-29T09:36

в мире

иран

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Западники затеяли шумиху в Совете безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских "беспилотников" в Россию. Как водится, всё в стиле "highly likely" (англ. "весьма вероятно" - ред.). Фактов привести не могут, да и не пытаются",- сказал Лавров.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>

https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825208899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, россия, сергей лавров