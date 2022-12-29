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Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе - РИА Новости, 29.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221229/agutin-1842247603.html
Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе
Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе - РИА Новости, 29.12.2022
Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе
Леонид Агутин и Анжелика Варум посетили мероприятие после слухов о разводе. Они пришли на ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина, отца артиста. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:25
2022-12-29T18:25
шоубиз
анжелика варум (мария варум)
леонид агутин
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Леонид Агутин и Анжелика Варум посетили мероприятие после слухов о разводе. Они пришли на ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина, отца артиста. Подписчики музыканта восхитились союзом артистов.Накануне в СМИ появились слухи о расставании исполнителей. Причиной послужила совместная композиция Агутина, группы "3333" и Саши Ли "Последний трек". В песне шла речь о расставании с любимой женщиной.Также Варум приписывали роман с другим мужчиной. Она поделилась снимком с организатором мероприятий, которого приняли за нового возлюбленного певицы. После этого Агутин сделал репост из фан-сообщества в свой Telegram-канал. В нем было опровержение слухов о разводе супругов. Ранее музыкант трогательно поздравил жену с днем рождения. Он посвятил ей стихи.
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анжелика варум (мария варум), леонид агутин
Шоубиз, Анжелика Варум (Мария Варум), Леонид Агутин
18:25 29.12.2022
 
Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе

Агутин и Варум посетили мероприятие отца артиста после слухов о разводе

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПевцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2015" в Сочи
Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2015 в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Леонид Агутин и Анжелика Варум посетили мероприятие после слухов о разводе. Они пришли на ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина, отца артиста.
"Несколько фотографий с нашего семейного похода на ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина. Горжусь отцом, который занимается важным и очень ответственным делом!" – поделился певец в своей соцсети.
Подписчики музыканта восхитились союзом артистов.

"Какая прекрасная пара! Добра и мира вам!", "А говорили, разводятся. И вот всем сплетникам назло! Как всегда красивые и счастливые!", "Чудесные вы!" – отреагировали поклонники супругов.

Накануне в СМИ появились слухи о расставании исполнителей. Причиной послужила совместная композиция Агутина, группы "3333" и Саши Ли "Последний трек". В песне шла речь о расставании с любимой женщиной.
Также Варум приписывали роман с другим мужчиной. Она поделилась снимком с организатором мероприятий, которого приняли за нового возлюбленного певицы.
После этого Агутин сделал репост из фан-сообщества в свой Telegram-канал. В нем было опровержение слухов о разводе супругов.
Ранее музыкант трогательно поздравил жену с днем рождения. Он посвятил ей стихи.
Певец и композитор Леонид Агутин с супругой, певицей Анжеликой Варум на своем творческом вечере в рамках международного конкурса Новая волна 2013 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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