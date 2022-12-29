https://ria.ru/20221229/agutin-1842247603.html

Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе

Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе - РИА Новости, 29.12.2022

Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе

Леонид Агутин и Анжелика Варум посетили мероприятие после слухов о разводе. Они пришли на ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина, отца артиста. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:25

2022-12-29T18:25

2022-12-29T18:25

шоубиз

анжелика варум (мария варум)

леонид агутин

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Леонид Агутин и Анжелика Варум посетили мероприятие после слухов о разводе. Они пришли на ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина, отца артиста. Подписчики музыканта восхитились союзом артистов.Накануне в СМИ появились слухи о расставании исполнителей. Причиной послужила совместная композиция Агутина, группы "3333" и Саши Ли "Последний трек". В песне шла речь о расставании с любимой женщиной.Также Варум приписывали роман с другим мужчиной. Она поделилась снимком с организатором мероприятий, которого приняли за нового возлюбленного певицы. После этого Агутин сделал репост из фан-сообщества в свой Telegram-канал. В нем было опровержение слухов о разводе супругов. Ранее музыкант трогательно поздравил жену с днем рождения. Он посвятил ей стихи.

https://ria.ru/20210520/agutin-1733127375.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анжелика варум (мария варум), леонид агутин