https://ria.ru/20221229/agutin-1842247603.html
Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе
Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе - РИА Новости, 29.12.2022
Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе
Леонид Агутин и Анжелика Варум посетили мероприятие после слухов о разводе. Они пришли на ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина, отца артиста. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:25
2022-12-29T18:25
2022-12-29T18:25
шоубиз
анжелика варум (мария варум)
леонид агутин
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Леонид Агутин и Анжелика Варум посетили мероприятие после слухов о разводе. Они пришли на ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина, отца артиста. Подписчики музыканта восхитились союзом артистов.Накануне в СМИ появились слухи о расставании исполнителей. Причиной послужила совместная композиция Агутина, группы "3333" и Саши Ли "Последний трек". В песне шла речь о расставании с любимой женщиной.Также Варум приписывали роман с другим мужчиной. Она поделилась снимком с организатором мероприятий, которого приняли за нового возлюбленного певицы. После этого Агутин сделал репост из фан-сообщества в свой Telegram-канал. В нем было опровержение слухов о разводе супругов. Ранее музыкант трогательно поздравил жену с днем рождения. Он посвятил ей стихи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анжелика варум (мария варум), леонид агутин
Шоубиз, Анжелика Варум (Мария Варум), Леонид Агутин
Агутин и Варум вышли в свет после слухов о разводе
Агутин и Варум посетили мероприятие отца артиста после слухов о разводе
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Леонид Агутин и Анжелика Варум посетили мероприятие после слухов о разводе. Они пришли на ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина, отца артиста.
"Несколько фотографий с нашего семейного похода на ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина. Горжусь отцом, который занимается важным и очень ответственным делом!" – поделился певец в своей соцсети.
Подписчики музыканта восхитились союзом артистов.
"Какая прекрасная пара! Добра и мира вам!", "А говорили, разводятся. И вот всем сплетникам назло! Как всегда красивые и счастливые!", "Чудесные вы!" – отреагировали поклонники супругов.
Накануне в СМИ появились слухи о расставании исполнителей. Причиной послужила совместная композиция Агутина, группы "3333" и Саши Ли "Последний трек". В песне шла речь о расставании с любимой женщиной.
Также Варум приписывали роман с другим мужчиной. Она поделилась снимком с организатором мероприятий, которого приняли за нового возлюбленного певицы.
После этого Агутин сделал
репост из фан-сообщества в свой Telegram-канал. В нем было опровержение слухов о разводе супругов.
Ранее музыкант трогательно поздравил
жену с днем рождения. Он посвятил ей стихи.