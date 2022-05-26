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Агутин трогательно поздравил жену с днем рождения - РИА Новости, 26.05.2022
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Шоубиз
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Агутин трогательно поздравил жену с днем рождения
Агутин трогательно поздравил жену с днем рождения - РИА Новости, 26.05.2022
Агутин трогательно поздравил жену с днем рождения
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с днем рождения в социальных сетях, посвятив ей стихи. Музыкант пожелал супруге долгих лет здоровья и счастья. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:01
2022-05-26T19:01
шоубиз
знаменитости
леонид агутин
анжелика варум (мария варум)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с днем рождения в социальных сетях, посвятив ей стихи. Музыкант пожелал супруге долгих лет здоровья и счастья.В комментариях поддержали певца.Супруги вместе уже больше 20 лет, их пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, однако не всегда в их отношениях все было гладко. В 2011 году на фестивале в Юрмале Агутин поцеловал незнакомку – это запечатлели на видео и растиражировали в СМИ. После этого супруги находились на грани разрыва.
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знаменитости, леонид агутин, анжелика варум (мария варум), шоу-бизнес
19:01 26.05.2022
 
Агутин трогательно поздравил жену с днем рождения

Агутин трогательно поздравил Варум с днем рождения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на первой Российской национальной музыкальной премии
Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на первой Российской национальной музыкальной премии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с днем рождения в социальных сетях, посвятив ей стихи. Музыкант пожелал супруге долгих лет здоровья и счастья.

"Любовь моя, женушка моя драгоценная, с днем рождения! Сегодня, в этот настоящий весенний, солнечный день, мы будем улыбаться, болтать всякую ерунду и что-то громко петь в обществе замечательных людей. Мы будем это делать, ибо мир сошел с ума, а у нас есть ты!" – написал Агутин.

В комментариях поддержали певца.

"Прекрасное поздравление. С изюминкой и по-настоящему искреннее и теплое", "Люблю ваши поздравления жене", "Счастья вам, ребята", – написали пользователи.

Супруги вместе уже больше 20 лет, их пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, однако не всегда в их отношениях все было гладко. В 2011 году на фестивале в Юрмале Агутин поцеловал незнакомку – это запечатлели на видео и растиражировали в СМИ. После этого супруги находились на грани разрыва.
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ШоубизЗнаменитостиЛеонид АгутинАнжелика Варум (Мария Варум)Шоу-бизнес
 
 
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