https://ria.ru/20220526/agutin-1790927220.html

Агутин трогательно поздравил жену с днем рождения

Агутин трогательно поздравил жену с днем рождения - РИА Новости, 26.05.2022

Агутин трогательно поздравил жену с днем рождения

Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с днем рождения в социальных сетях, посвятив ей стихи. Музыкант пожелал супруге долгих лет здоровья и счастья. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:01

2022-05-26T19:01

2022-05-26T19:01

шоубиз

знаменитости

леонид агутин

анжелика варум (мария варум)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с днем рождения в социальных сетях, посвятив ей стихи. Музыкант пожелал супруге долгих лет здоровья и счастья.В комментариях поддержали певца.Супруги вместе уже больше 20 лет, их пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, однако не всегда в их отношениях все было гладко. В 2011 году на фестивале в Юрмале Агутин поцеловал незнакомку – это запечатлели на видео и растиражировали в СМИ. После этого супруги находились на грани разрыва.

https://ria.ru/20220420/varum-1784549276.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, леонид агутин, анжелика варум (мария варум), шоу-бизнес