Агутин трогательно поздравил жену с днем рождения
Агутин трогательно поздравил Варум с днем рождения
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на первой Российской национальной музыкальной премии
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с днем рождения в социальных сетях, посвятив ей стихи. Музыкант пожелал супруге долгих лет здоровья и счастья.
"Любовь моя, женушка моя драгоценная, с днем рождения! Сегодня, в этот настоящий весенний, солнечный день, мы будем улыбаться, болтать всякую ерунду и что-то громко петь в обществе замечательных людей. Мы будем это делать, ибо мир сошел с ума, а у нас есть ты!" – написал Агутин.
В комментариях поддержали певца.
"Прекрасное поздравление. С изюминкой и по-настоящему искреннее и теплое", "Люблю ваши поздравления жене", "Счастья вам, ребята", – написали пользователи.
Супруги вместе уже больше 20 лет, их пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, однако не всегда в их отношениях все было гладко. В 2011 году на фестивале в Юрмале Агутин поцеловал незнакомку – это запечатлели на видео и растиражировали в СМИ. После этого супруги находились на грани разрыва.
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