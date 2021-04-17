Агутин рассказал о "состоянии развода" с Варум после скандального видео
02:21 17.04.2021 (обновлено: 04:57 17.04.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2015" в Сочи
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин в беседе с журналистом Юрием Костиным на его YouTube-канале высказался о скандале, который едва не стал причиной развода музыканта с Анжеликой Варум.
В ходе интервью Агутин вспомнил о видеозаписи, сделанной на фестивале в Юрмале в 2011 году. Тогда СМИ писали, что артист публично поцеловал незнакомку.
"У меня было видео в Юрмале. Мы с женой до сих пор называем его "моим популярным видео". Я, конечно, был невменяемо пьян. <…> На несколько минут моя крыша съехала непонятно куда", — признался Агутин.
По его словам, после случившегося супруги находились на гране разрыва отношений.
"Мы тогда, конечно, с супругой поругались. Даже не поругались. Расстроилась она (Варум. — Прим. Ред.) очень, и я. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли", — отметил музыкант.
Агутин объяснил произошедшее усталостью и мимолетной слабостью и подчеркнул, что "мы все живые люди, и с каждым может произойти что-то такое". Артист заверил, что больше не допускает таких ситуаций и старается избегать "публичных сборищ".