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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210417/agutin-1728673563.html
Агутин рассказал о "состоянии развода" с Варум после скандального видео
Агутин рассказал о "состоянии развода" с Варум после скандального видео
Певец и композитор Леонид Агутин в беседе с журналистом Юрием Костиным на его YouTube-канале высказался о скандале, который едва не стал причиной развода... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T02:21
2021-04-17T04:57
шоубиз
россия
леонид агутин
анжелика варум (мария варум)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин в беседе с журналистом Юрием Костиным на его YouTube-канале высказался о скандале, который едва не стал причиной развода музыканта с Анжеликой Варум.В ходе интервью Агутин вспомнил о видеозаписи, сделанной на фестивале в Юрмале в 2011 году. Тогда СМИ писали, что артист публично поцеловал незнакомку.По его словам, после случившегося супруги находились на гране разрыва отношений.Агутин объяснил произошедшее усталостью и мимолетной слабостью и подчеркнул, что "мы все живые люди, и с каждым может произойти что-то такое". Артист заверил, что больше не допускает таких ситуаций и старается избегать "публичных сборищ".
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россия, леонид агутин, анжелика варум (мария варум), юрмала

Агутин рассказал о "состоянии развода" с Варум после скандального видео

02:21 17.04.2021 (обновлено: 04:57 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2015" в Сочи
Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2015 в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин в беседе с журналистом Юрием Костиным на его YouTube-канале высказался о скандале, который едва не стал причиной развода музыканта с Анжеликой Варум.
В ходе интервью Агутин вспомнил о видеозаписи, сделанной на фестивале в Юрмале в 2011 году. Тогда СМИ писали, что артист публично поцеловал незнакомку.
"У меня было видео в Юрмале. Мы с женой до сих пор называем его "моим популярным видео". Я, конечно, был невменяемо пьян. <…> На несколько минут моя крыша съехала непонятно куда", — признался Агутин.
По его словам, после случившегося супруги находились на гране разрыва отношений.
"Мы тогда, конечно, с супругой поругались. Даже не поругались. Расстроилась она (Варум. — Прим. Ред.) очень, и я. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли", — отметил музыкант.
Агутин объяснил произошедшее усталостью и мимолетной слабостью и подчеркнул, что "мы все живые люди, и с каждым может произойти что-то такое". Артист заверил, что больше не допускает таких ситуаций и старается избегать "публичных сборищ".
Певец и композитор Леонид Агутин с супругой, певицей Анжеликой Варум на своем творческом вечере в рамках международного конкурса Новая волна 2013 - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
24 марта, 18:31Шоубиз
"Нельзя так долго жить вместе": Агутин высказался о разводе с Варум
 
ШоубизРоссияЛеонид АгутинАнжелика Варум (Мария Варум)Юрмала
 
 
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