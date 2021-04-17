https://ria.ru/20210417/agutin-1728673563.html

Агутин рассказал о "состоянии развода" с Варум после скандального видео

Агутин рассказал о "состоянии развода" с Варум после скандального видео

Певец и композитор Леонид Агутин в беседе с журналистом Юрием Костиным на его YouTube-канале высказался о скандале, который едва не стал причиной развода... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T02:21

2021-04-17T02:21

2021-04-17T04:57

шоубиз

россия

леонид агутин

анжелика варум (мария варум)

юрмала

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин в беседе с журналистом Юрием Костиным на его YouTube-канале высказался о скандале, который едва не стал причиной развода музыканта с Анжеликой Варум.В ходе интервью Агутин вспомнил о видеозаписи, сделанной на фестивале в Юрмале в 2011 году. Тогда СМИ писали, что артист публично поцеловал незнакомку.По его словам, после случившегося супруги находились на гране разрыва отношений.Агутин объяснил произошедшее усталостью и мимолетной слабостью и подчеркнул, что "мы все живые люди, и с каждым может произойти что-то такое". Артист заверил, что больше не допускает таких ситуаций и старается избегать "публичных сборищ".

https://ria.ru/20210324/agutin-1602690308.html

россия

юрмала

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россия, леонид агутин, анжелика варум (мария варум), юрмала