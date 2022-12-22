https://ria.ru/20221222/agutin-1840593847.html

Агутин опроверг слухи о расставании с Варум

Агутин опроверг слухи о расставании с Варум - РИА Новости, 22.12.2022

Агутин опроверг слухи о расставании с Варум

Леонид Агутин опроверг развод с Анжеликой Варум. Он поделился постом из фан-сообщества в своем Telegram-канале. В нем информацию о расставании артистов назвали... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:49

2022-12-22T16:49

2022-12-22T16:49

шоубиз

леонид агутин

анжелика варум (мария варум)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/45/1523934582_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_a740e94acac05c8d16bc6a59ea394fb5.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Леонид Агутин опроверг развод с Анжеликой Варум. Он поделился постом из фан-сообщества в своем Telegram-канале. В нем информацию о расставании артистов назвали "неправдой".Поклонники супругов поддержали их. Накануне появилась информация о разводе знаменитостей. Причиной послужила совместная песня Агутина, группы "3333" и Саши Ли "Последний трек". В ней шла речь о расставании с возлюбленной. Позже Варум сфотографировалась с организатором мероприятий. Снимок спровоцировал слухи о новом романе артистки. Пара вступила в отношения в 1997 году. В 1999-м у них родилась дочь Елизавета. Звезды поженились спустя год после рождения дочери. Ранее Агутин опроверг слухи о смерти наследницы. Он назвал их "враньем".

https://ria.ru/20220526/agutin-1790927220.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

леонид агутин, анжелика варум (мария варум)