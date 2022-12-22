https://ria.ru/20221222/agutin-1840593847.html
Агутин опроверг слухи о расставании с Варум
Агутин опроверг слухи о расставании с Варум - РИА Новости, 22.12.2022
Агутин опроверг слухи о расставании с Варум
Леонид Агутин опроверг развод с Анжеликой Варум. Он поделился постом из фан-сообщества в своем Telegram-канале. В нем информацию о расставании артистов назвали... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:49
2022-12-22T16:49
2022-12-22T16:49
шоубиз
леонид агутин
анжелика варум (мария варум)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Леонид Агутин опроверг развод с Анжеликой Варум. Он поделился постом из фан-сообщества в своем Telegram-канале. В нем информацию о расставании артистов назвали "неправдой".Поклонники супругов поддержали их. Накануне появилась информация о разводе знаменитостей. Причиной послужила совместная песня Агутина, группы "3333" и Саши Ли "Последний трек". В ней шла речь о расставании с возлюбленной. Позже Варум сфотографировалась с организатором мероприятий. Снимок спровоцировал слухи о новом романе артистки. Пара вступила в отношения в 1997 году. В 1999-м у них родилась дочь Елизавета. Звезды поженились спустя год после рождения дочери. Ранее Агутин опроверг слухи о смерти наследницы. Он назвал их "враньем".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид агутин, анжелика варум (мария варум)
Шоубиз, Леонид Агутин, Анжелика Варум (Мария Варум)
Агутин опроверг слухи о расставании с Варум
Леонид Агутин опроверг слухи в СМИ о разводе с Анжеликой Варум
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Леонид Агутин опроверг развод с Анжеликой Варум. Он поделился
постом из фан-сообщества в своем Telegram-канале. В нем информацию о расставании артистов назвали "неправдой".
"Важное объявление! Распространяемые в Сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой", – написали представители артиста.
Поклонники супругов поддержали их.
"Пусть миром правит любовь!" "Красивая пара! Счастья и любви!", "Чем больше говорят о разводе вокруг, тем крепче будет союз!", "Даже и не думала верить в эту ерунду!", – отреагировали комментаторы.
Накануне появилась информация о разводе знаменитостей. Причиной послужила совместная песня Агутина, группы "3333" и Саши Ли "Последний трек". В ней шла речь о расставании с возлюбленной.
Позже Варум сфотографировалась с организатором мероприятий. Снимок спровоцировал слухи о новом романе артистки.
Пара вступила в отношения в 1997 году. В 1999-м у них родилась дочь Елизавета. Звезды поженились спустя год после рождения дочери.
Ранее Агутин опроверг
слухи о смерти наследницы. Он назвал их "враньем".