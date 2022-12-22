Рейтинг@Mail.ru
Агутин опроверг слухи о расставании с Варум - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221222/agutin-1840593847.html
Агутин опроверг слухи о расставании с Варум
Агутин опроверг слухи о расставании с Варум - РИА Новости, 22.12.2022
Агутин опроверг слухи о расставании с Варум
Леонид Агутин опроверг развод с Анжеликой Варум. Он поделился постом из фан-сообщества в своем Telegram-канале. В нем информацию о расставании артистов назвали... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:49
2022-12-22T16:49
шоубиз
леонид агутин
анжелика варум (мария варум)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/45/1523934582_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_a740e94acac05c8d16bc6a59ea394fb5.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Леонид Агутин опроверг развод с Анжеликой Варум. Он поделился постом из фан-сообщества в своем Telegram-канале. В нем информацию о расставании артистов назвали "неправдой".Поклонники супругов поддержали их. Накануне появилась информация о разводе знаменитостей. Причиной послужила совместная песня Агутина, группы "3333" и Саши Ли "Последний трек". В ней шла речь о расставании с возлюбленной. Позже Варум сфотографировалась с организатором мероприятий. Снимок спровоцировал слухи о новом романе артистки. Пара вступила в отношения в 1997 году. В 1999-м у них родилась дочь Елизавета. Звезды поженились спустя год после рождения дочери. Ранее Агутин опроверг слухи о смерти наследницы. Он назвал их "враньем".
https://ria.ru/20220526/agutin-1790927220.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/45/1523934582_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_b610fbcd0f38bdf53378f808470f70c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид агутин, анжелика варум (мария варум)
Шоубиз, Леонид Агутин, Анжелика Варум (Мария Варум)
16:49 22.12.2022
 
Агутин опроверг слухи о расставании с Варум

Леонид Агутин опроверг слухи в СМИ о разводе с Анжеликой Варум

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПевцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2015" в Сочи
Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2015 в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Леонид Агутин опроверг развод с Анжеликой Варум. Он поделился постом из фан-сообщества в своем Telegram-канале. В нем информацию о расставании артистов назвали "неправдой".

"Важное объявление! Распространяемые в Сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой", – написали представители артиста.

Поклонники супругов поддержали их.
"Пусть миром правит любовь!" "Красивая пара! Счастья и любви!", "Чем больше говорят о разводе вокруг, тем крепче будет союз!", "Даже и не думала верить в эту ерунду!", – отреагировали комментаторы.
Накануне появилась информация о разводе знаменитостей. Причиной послужила совместная песня Агутина, группы "3333" и Саши Ли "Последний трек". В ней шла речь о расставании с возлюбленной.
Позже Варум сфотографировалась с организатором мероприятий. Снимок спровоцировал слухи о новом романе артистки.
Пара вступила в отношения в 1997 году. В 1999-м у них родилась дочь Елизавета. Звезды поженились спустя год после рождения дочери.
Ранее Агутин опроверг слухи о смерти наследницы. Он назвал их "враньем".
Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на первой Российской национальной музыкальной премии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 19:01Шоубиз
Агутин трогательно поздравил жену с днем рождения
 
ШоубизЛеонид АгутинАнжелика Варум (Мария Варум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала