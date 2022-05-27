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Агутин ответил на вопрос о смерти дочери - РИА Новости, 27.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220527/agutin-1791123208.html
Агутин ответил на вопрос о смерти дочери
Агутин ответил на вопрос о смерти дочери - РИА Новости, 27.05.2022
Агутин ответил на вопрос о смерти дочери
Леонид Агутин в социальных сетях ответил на вопрос подписчика о смерти дочери в Америке. Ранее в ряде СМИ появились слухи, будто с девушкой произошла трагедия,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:15
2022-05-27T13:15
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
леонид агутин
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Леонид Агутин в социальных сетях ответил на вопрос подписчика о смерти дочери в Америке. Ранее в ряде СМИ появились слухи, будто с девушкой произошла трагедия, в частности, упоминалось, что на нее напал крокодил.Агутин назвал эту информацию враньем.Дочь Леонида Елизавета с 2003 года проживает в Майами, пишет музыку, играет в рок-группе и ночных клубах. Недавно она выступила на разогреве у группы Bon Jovi.
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знаменитости, шоу-бизнес, леонид агутин
13:15 27.05.2022
 
Агутин ответил на вопрос о смерти дочери

Агутин ответил на вопрос о смерти дочери Елизаветы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Леонид Агутин в социальных сетях ответил на вопрос подписчика о смерти дочери в Америке. Ранее в ряде СМИ появились слухи, будто с девушкой произошла трагедия, в частности, упоминалось, что на нее напал крокодил.
Агутин назвал эту информацию враньем.

"Врут, сволочи", – лаконично ответил певец.

Дочь Леонида Елизавета с 2003 года проживает в Майами, пишет музыку, играет в рок-группе и ночных клубах. Недавно она выступила на разогреве у группы Bon Jovi.
Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на первой Российской национальной музыкальной премии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 19:01Шоубиз
Агутин трогательно поздравил жену с днем рождения
 
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