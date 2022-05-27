https://ria.ru/20220527/agutin-1791123208.html
Агутин ответил на вопрос о смерти дочери
Агутин ответил на вопрос о смерти дочери - РИА Новости, 27.05.2022
Агутин ответил на вопрос о смерти дочери
Леонид Агутин в социальных сетях ответил на вопрос подписчика о смерти дочери в Америке. Ранее в ряде СМИ появились слухи, будто с девушкой произошла трагедия,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:15
2022-05-27T13:15
2022-05-27T13:15
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леонид агутин
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Леонид Агутин в социальных сетях ответил на вопрос подписчика о смерти дочери в Америке. Ранее в ряде СМИ появились слухи, будто с девушкой произошла трагедия, в частности, упоминалось, что на нее напал крокодил.Агутин назвал эту информацию враньем.Дочь Леонида Елизавета с 2003 года проживает в Майами, пишет музыку, играет в рок-группе и ночных клубах. Недавно она выступила на разогреве у группы Bon Jovi.
https://ria.ru/20220526/agutin-1790927220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, леонид агутин
Агутин ответил на вопрос о смерти дочери
Агутин ответил на вопрос о смерти дочери Елизаветы