https://ria.ru/20220527/agutin-1791123208.html

Агутин ответил на вопрос о смерти дочери

Агутин ответил на вопрос о смерти дочери - РИА Новости, 27.05.2022

Агутин ответил на вопрос о смерти дочери

Леонид Агутин в социальных сетях ответил на вопрос подписчика о смерти дочери в Америке. Ранее в ряде СМИ появились слухи, будто с девушкой произошла трагедия,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:15

2022-05-27T13:15

2022-05-27T13:15

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Леонид Агутин в социальных сетях ответил на вопрос подписчика о смерти дочери в Америке. Ранее в ряде СМИ появились слухи, будто с девушкой произошла трагедия, в частности, упоминалось, что на нее напал крокодил.Агутин назвал эту информацию враньем.Дочь Леонида Елизавета с 2003 года проживает в Майами, пишет музыку, играет в рок-группе и ночных клубах. Недавно она выступила на разогреве у группы Bon Jovi.

https://ria.ru/20220526/agutin-1790927220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, леонид агутин