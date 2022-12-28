https://ria.ru/20221228/vyplaty-1841877632.html

Эсеры предложили платить жителям новых регионов за условия проживания

Эсеры предложили платить жителям новых регионов за условия проживания - РИА Новости, 28.12.2022

Эсеры предложили платить жителям новых регионов за условия проживания

Руководитель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил официальное письмо главе правительства Михаилу Мишустину с предложением ввести... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:56

2022-12-28T12:56

2022-12-28T12:56

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

сергей миронов

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841849111_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_cd39e15097ac50c0e87d3daaf8720567.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Руководитель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил официальное письмо главе правительства Михаилу Мишустину с предложением ввести выплаты в размере 5 тысяч рублей жителям новых регионов России за особые условия проживания. "До окончания специальной военной операции предлагаем установить ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого члена семьи в качестве компенсации за особые, тяжелые условия проживания", – приводит его слова пресс-служба фракции. По словам депутата, сейчас жители новых территорий РФ постоянно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. "Только 26 декабря 2022 года украинские военные обстреляли ДНР за сутки не менее 53 раз. С 24 февраля 2022 года зарегистрировано 1324 обстрела ЛНР. В 84 населённых пунктах республики разрушены и повреждены 3602 жилых дома, 399 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 91 образовательное и 17 медицинских учреждений. Практически ежедневно идут обстрелы Белгородской области", – отметил парламентарий. Как сказал Миронов, социально-экономические условия на этих территориях нуждаются в дополнительной материальной поддержке. "Предлагаю рассмотреть возможность установить денежные выплаты для жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской, Херсонской, части Белгородской и Курской областей, иных территорий с установленным режимом среднего уровня реагирования и подвергающихся обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. В качестве временной меры до окончания специальной военной операции предлагаю ежемесячно выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи в качестве компенсации за особые, тяжелые условия проживания", – подчеркнул Миронов.

https://ria.ru/20221225/nalogi-1841248281.html

https://ria.ru/20221227/pushilin-1841545019.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, сергей миронов, михаил мишустин, общество