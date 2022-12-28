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В Киеве рассказали о поиске источников наполнения бюджета Украины - РИА Новости, 28.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Киеве рассказали о поиске источников наполнения бюджета Украины
В Киеве рассказали о поиске источников наполнения бюджета Украины - РИА Новости, 28.12.2022
В Киеве рассказали о поиске источников наполнения бюджета Украины
Ситуация в государственных финансах Украины стабильно напряженная, нужно постоянно искать источники наполнения бюджета, сообщил министр финансов страны Сергей... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:55
2022-12-28T10:55
специальная военная операция на украине
экономика
сергей марченко
украина
министерство финансов украины
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Ситуация в государственных финансах Украины стабильно напряженная, нужно постоянно искать источники наполнения бюджета, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. "Она (ситуация в госфинансах Украины – ред.) стабильная, потому что у нас особых изменений сейчас нет. Но напряженная, потому что мы постоянно в поиске. Нужно быть постоянно заряженным, постоянно работать на поиск источников наполнения бюджета, не внутренних, а преимущественно внешних", - сказал Марченко в интервью изданию "РБК Украина". Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны. Министр финансов Сергей Марченко говорил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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экономика, сергей марченко, украина, министерство финансов украины
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Сергей Марченко, Украина, Министерство финансов Украины
10:55 28.12.2022
 
В Киеве рассказали о поиске источников наполнения бюджета Украины

Глава Минфина Марченко: Киев постоянно ищет источники наполнения бюджета Украины

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Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Ситуация в государственных финансах Украины стабильно напряженная, нужно постоянно искать источники наполнения бюджета, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.
"Она (ситуация в госфинансах Украины – ред.) стабильная, потому что у нас особых изменений сейчас нет. Но напряженная, потому что мы постоянно в поиске. Нужно быть постоянно заряженным, постоянно работать на поиск источников наполнения бюджета, не внутренних, а преимущественно внешних", - сказал Марченко в интервью изданию "РБК Украина".
Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны. Министр финансов Сергей Марченко говорил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаСергей МарченкоУкраинаМинистерство финансов Украины
 
 
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