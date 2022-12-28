https://ria.ru/20221228/ukraina-1841833050.html

В Киеве рассказали о поиске источников наполнения бюджета Украины

В Киеве рассказали о поиске источников наполнения бюджета Украины - РИА Новости, 28.12.2022

В Киеве рассказали о поиске источников наполнения бюджета Украины

Ситуация в государственных финансах Украины стабильно напряженная, нужно постоянно искать источники наполнения бюджета, сообщил министр финансов страны Сергей... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:55

2022-12-28T10:55

2022-12-28T10:55

специальная военная операция на украине

экономика

сергей марченко

украина

министерство финансов украины

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Ситуация в государственных финансах Украины стабильно напряженная, нужно постоянно искать источники наполнения бюджета, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. "Она (ситуация в госфинансах Украины – ред.) стабильная, потому что у нас особых изменений сейчас нет. Но напряженная, потому что мы постоянно в поиске. Нужно быть постоянно заряженным, постоянно работать на поиск источников наполнения бюджета, не внутренних, а преимущественно внешних", - сказал Марченко в интервью изданию "РБК Украина". Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны. Министр финансов Сергей Марченко говорил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20221224/orban-1841073147.html

украина

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, сергей марченко, украина, министерство финансов украины