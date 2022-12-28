https://ria.ru/20221228/ukraina-1841833050.html
В Киеве рассказали о поиске источников наполнения бюджета Украины
В Киеве рассказали о поиске источников наполнения бюджета Украины - РИА Новости, 28.12.2022
В Киеве рассказали о поиске источников наполнения бюджета Украины
Ситуация в государственных финансах Украины стабильно напряженная, нужно постоянно искать источники наполнения бюджета, сообщил министр финансов страны Сергей... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:55
2022-12-28T10:55
2022-12-28T10:55
специальная военная операция на украине
экономика
сергей марченко
украина
министерство финансов украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572239160_138:0:2965:1590_1920x0_80_0_0_d5365f1a81a9df6ccba28683bc0b7b28.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Ситуация в государственных финансах Украины стабильно напряженная, нужно постоянно искать источники наполнения бюджета, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. "Она (ситуация в госфинансах Украины – ред.) стабильная, потому что у нас особых изменений сейчас нет. Но напряженная, потому что мы постоянно в поиске. Нужно быть постоянно заряженным, постоянно работать на поиск источников наполнения бюджета, не внутренних, а преимущественно внешних", - сказал Марченко в интервью изданию "РБК Украина". Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны. Министр финансов Сергей Марченко говорил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20221224/orban-1841073147.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572239160_491:0:2611:1590_1920x0_80_0_0_776e66583fc4742eea2b8f0b2af1fdc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей марченко, украина, министерство финансов украины
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Сергей Марченко, Украина, Министерство финансов Украины
В Киеве рассказали о поиске источников наполнения бюджета Украины
Глава Минфина Марченко: Киев постоянно ищет источники наполнения бюджета Украины