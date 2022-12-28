https://ria.ru/20221228/uilan-1841963985.html

Блинкен пообещал, что США не оставят попыток вернуть Уилана

Блинкен пообещал, что США не оставят попыток вернуть Уилана - РИА Новости, 28.12.2022

Блинкен пообещал, что США не оставят попыток вернуть Уилана

Государственный секретарь США Энтони Блинкен к четвертой годовщине задержания в России американца Пола Уилана пообещал, что в Вашингтоне не прекратят добиваться РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:42

2022-12-28T16:42

2022-12-28T18:42

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен к четвертой годовщине задержания в России американца Пола Уилана пообещал, что в Вашингтоне не прекратят добиваться возвращения соотечественника на родину. В опубликованном заявлении главы госдепа отмечается, что в среду исполняется 4 года с момента задержания Уилана. "Его заключение остается неприемлемым, и мы продолжаем настаивать на его немедленном освобождении при каждой возможности", - отметил Блинкен. "Наши усилия по освобождению Пола не прекратятся до тех пор, пока он не вернется домой", - добавил он. Блинкен считает, что в России над Уиланом провели "секретный суд" и приговорили к тюремному заключению на основании "секретного доказательства" вины. В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обнародовал отдельное заявление, в котором подчеркнул, что администрация не ослабит своих усилий до тех пор, пока "американцы не отпразднуют возвращение Уилана на родину"."Пол и семья Уиланов недавно показали всей стране, что такое подлинная солидарность во время празднования возвращения нашего соотечественника… Я благодарен семье Уиланов за сотрудничество, и мы продолжаем добиваться его воссоединения с родными", - указал Салливан, по мнению которого российская сторона относится к осужденному американцу, как к разменной монете.Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, пол уилан, сша, россия, энтони блинкен