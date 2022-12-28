В МИД назвали украинские кибервойска инструментом НАТО

"Угрозы безопасности России, исходящие из информационного пространства Украины, нельзя недооценивать. В условиях фактической утраты Киевом цифрового суверенитета "кибервойска" Украины - это, по сути, натовский инструмент. В лице так называемой украинской IT-армии мы имеем дело не с доморощенными хакерами, а со всей кибермощью Североатлантического альянса, который предпринимает неустанные попытки проверить Россию на прочность "под флагом" проукраинских хакерских группировок", - рассказал он.