09:30 28.12.2022 (обновлено: 10:11 28.12.2022)
В МИД назвали украинские кибервойска инструментом НАТО
МИД: Киев утратил цифровой суверенитет, кибервойска Украины стали инструментом НАТО
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Киев фактически утратил цифровой суверенитет, "кибервойска" Украины - это, по сути, натовский инструмент, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Угрозы безопасности России, исходящие из информационного пространства Украины, нельзя недооценивать. В условиях фактической утраты Киевом цифрового суверенитета "кибервойска" Украины - это, по сути, натовский инструмент. В лице так называемой украинской IT-армии мы имеем дело не с доморощенными хакерами, а со всей кибермощью Североатлантического альянса, который предпринимает неустанные попытки проверить Россию на прочность "под флагом" проукраинских хакерских группировок", - рассказал он.
По словам Сыромолотова, "их руками совершаются атаки на российские органы государственной власти, предприятия, финансовые и образовательные учреждения, объекты транспортной и логистической инфраструктуры".