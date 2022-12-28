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В МИД назвали украинские кибервойска инструментом НАТО - РИА Новости, 28.12.2022
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В МИД назвали украинские кибервойска инструментом НАТО
В МИД назвали украинские кибервойска инструментом НАТО - РИА Новости, 28.12.2022
В МИД назвали украинские кибервойска инструментом НАТО
Киев фактически утратил цифровой суверенитет, "кибервойска" Украины - это, по сути, натовский инструмент, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T09:30
2022-12-28T10:11
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Киев фактически утратил цифровой суверенитет, "кибервойска" Украины - это, по сути, натовский инструмент, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.По словам Сыромолотова, "их руками совершаются атаки на российские органы государственной власти, предприятия, финансовые и образовательные учреждения, объекты транспортной и логистической инфраструктуры".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221228/kiberataki-1841810923.html
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в мире, киев, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Киев, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:30 28.12.2022 (обновлено: 10:11 28.12.2022)
 
В МИД назвали украинские кибервойска инструментом НАТО

МИД: Киев утратил цифровой суверенитет, кибервойска Украины стали инструментом НАТО

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Киев фактически утратил цифровой суверенитет, "кибервойска" Украины - это, по сути, натовский инструмент, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Угрозы безопасности России, исходящие из информационного пространства Украины, нельзя недооценивать. В условиях фактической утраты Киевом цифрового суверенитета "кибервойска" Украины - это, по сути, натовский инструмент. В лице так называемой украинской IT-армии мы имеем дело не с доморощенными хакерами, а со всей кибермощью Североатлантического альянса, который предпринимает неустанные попытки проверить Россию на прочность "под флагом" проукраинских хакерских группировок", - рассказал он.
По словам Сыромолотова, "их руками совершаются атаки на российские органы государственной власти, предприятия, финансовые и образовательные учреждения, объекты транспортной и логистической инфраструктуры".
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 09:14
В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России
 
В миреКиевУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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