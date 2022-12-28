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В Петербурге мужчина выстрелил на остановке в водителя автобуса - РИА Новости, 28.12.2022
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В Петербурге мужчина выстрелил на остановке в водителя автобуса
В Петербурге мужчина выстрелил на остановке в водителя автобуса - РИА Новости, 28.12.2022
В Петербурге мужчина выстрелил на остановке в водителя автобуса
Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который на остановке выстрелил в водителя автобуса, предположительно, из газового пистолета из-за отказа отвечать на... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:01
2022-12-28T15:06
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который на остановке выстрелил в водителя автобуса, предположительно, из газового пистолета из-за отказа отвечать на вопросы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в среду утром водитель автобуса №2, следовавшего от проспекта Маршала Жукова до станции метро "Адмиралтейская", сообщил в полицию Адмиралтейского района, что на Старо-Петергофском проспекте, 17 в него выстрелил неизвестный мужчина. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на одной из остановок неизвестный мужчина, находясь на улице, попытался узнать у водителя какую-то интересующую его информацию, однако, не получив ответов, выстрелил в водителя, предположительно, из газового пистолета", - говорится в сообщении. Подозреваемого ищут.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
15:01 28.12.2022 (обновлено: 15:06 28.12.2022)
 
В Петербурге мужчина выстрелил на остановке в водителя автобуса

В Петербурге мужчина на остановке выстрелил в водителя автобуса, не отвечавшего на вопросы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который на остановке выстрелил в водителя автобуса, предположительно, из газового пистолета из-за отказа отвечать на вопросы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в среду утром водитель автобуса №2, следовавшего от проспекта Маршала Жукова до станции метро "Адмиралтейская", сообщил в полицию Адмиралтейского района, что на Старо-Петергофском проспекте, 17 в него выстрелил неизвестный мужчина.
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на одной из остановок неизвестный мужчина, находясь на улице, попытался узнать у водителя какую-то интересующую его информацию, однако, не получив ответов, выстрелил в водителя, предположительно, из газового пистолета", - говорится в сообщении.
Подозреваемого ищут.
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