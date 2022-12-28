https://ria.ru/20221228/strelba-1841925935.html

В Петербурге мужчина выстрелил на остановке в водителя автобуса

В Петербурге мужчина выстрелил на остановке в водителя автобуса - РИА Новости, 28.12.2022

В Петербурге мужчина выстрелил на остановке в водителя автобуса

Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который на остановке выстрелил в водителя автобуса, предположительно, из газового пистолета из-за отказа отвечать на... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:01

2022-12-28T15:01

2022-12-28T15:06

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который на остановке выстрелил в водителя автобуса, предположительно, из газового пистолета из-за отказа отвечать на вопросы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в среду утром водитель автобуса №2, следовавшего от проспекта Маршала Жукова до станции метро "Адмиралтейская", сообщил в полицию Адмиралтейского района, что на Старо-Петергофском проспекте, 17 в него выстрелил неизвестный мужчина. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на одной из остановок неизвестный мужчина, находясь на улице, попытался узнать у водителя какую-то интересующую его информацию, однако, не получив ответов, выстрелил в водителя, предположительно, из газового пистолета", - говорится в сообщении. Подозреваемого ищут.

https://ria.ru/20221124/strelba-1834065183.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург