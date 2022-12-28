https://ria.ru/20221228/sochi-1841827794.html

Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года

Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года - РИА Новости, 28.12.2022

Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года

Отели горных курортов в Красной Поляне почти полностью загружены до конца марта, на побережье Сочи в этот период будет забронирована половина номерного фонда,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:14

2022-12-28T11:14

2022-12-28T11:14

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СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Отели горных курортов в Красной Поляне почти полностью загружены до конца марта, на побережье Сочи в этот период будет забронирована половина номерного фонда, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян."По Красной Поляне до конца марта следующего года загрузка 80 процентов. В период 23 февраля, 8 марта близка к 100 процентам", — сказал Мкртчян.Номерной фонд в гостиницах, расположенных на побережье Сочи, будет забронирован на 50 процентов, добавил эксперт. По его словам, это высокие показатели с учетом межсезонья и геополитических событий в мире.Глава Альянса пояснил, что добиться хороших цифр помогли выгодные предложения сочинских отельеров, которые не стали завышать цены на отдых после Нового года.По данным мэрии города, в новогодние праздники курорт готовится принять более 200 тысяч гостей, а за весь год турпоток составит не менее семи миллионов человек.

https://ria.ru/20221227/prazdniki-1841726578.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

туризм, новости - туризм, сочи, ассоциация туроператоров россии (атор), отели