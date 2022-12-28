https://ria.ru/20221228/sochi-1841827794.html
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года - РИА Новости, 28.12.2022
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года
Отели горных курортов в Красной Поляне почти полностью загружены до конца марта, на побережье Сочи в этот период будет забронирована половина номерного фонда,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:14
2022-12-28T11:14
2022-12-28T11:14
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СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Отели горных курортов в Красной Поляне почти полностью загружены до конца марта, на побережье Сочи в этот период будет забронирована половина номерного фонда, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян."По Красной Поляне до конца марта следующего года загрузка 80 процентов. В период 23 февраля, 8 марта близка к 100 процентам", — сказал Мкртчян.Номерной фонд в гостиницах, расположенных на побережье Сочи, будет забронирован на 50 процентов, добавил эксперт. По его словам, это высокие показатели с учетом межсезонья и геополитических событий в мире.Глава Альянса пояснил, что добиться хороших цифр помогли выгодные предложения сочинских отельеров, которые не стали завышать цены на отдых после Нового года.По данным мэрии города, в новогодние праздники курорт готовится принять более 200 тысяч гостей, а за весь год турпоток составит не менее семи миллионов человек.
https://ria.ru/20221227/prazdniki-1841726578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, ассоциация туроператоров россии (атор), отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отели
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года
Алексан Мкртчян отметил высокий спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года
СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Отели горных курортов в Красной Поляне почти полностью загружены до конца марта, на побережье Сочи в этот период будет забронирована половина номерного фонда, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
"По Красной Поляне до конца марта следующего года загрузка 80 процентов. В период 23 февраля, 8 марта близка к 100 процентам", — сказал Мкртчян.
Номерной фонд в гостиницах, расположенных на побережье Сочи, будет забронирован на 50 процентов, добавил эксперт. По его словам, это высокие показатели с учетом межсезонья и геополитических событий в мире.
Глава Альянса пояснил, что добиться хороших цифр помогли выгодные предложения сочинских отельеров, которые не стали завышать цены на отдых после Нового года.
По данным мэрии города, в новогодние праздники курорт готовится принять более 200 тысяч гостей, а за весь год турпоток составит не менее семи миллионов человек.