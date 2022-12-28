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Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года - РИА Новости, 28.12.2022
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Туризм
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Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года - РИА Новости, 28.12.2022
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года
Отели горных курортов в Красной Поляне почти полностью загружены до конца марта, на побережье Сочи в этот период будет забронирована половина номерного фонда,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:14
2022-12-28T11:14
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СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Отели горных курортов в Красной Поляне почти полностью загружены до конца марта, на побережье Сочи в этот период будет забронирована половина номерного фонда, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян."По Красной Поляне до конца марта следующего года загрузка 80 процентов. В период 23 февраля, 8 марта близка к 100 процентам", — сказал Мкртчян.Номерной фонд в гостиницах, расположенных на побережье Сочи, будет забронирован на 50 процентов, добавил эксперт. По его словам, это высокие показатели с учетом межсезонья и геополитических событий в мире.Глава Альянса пояснил, что добиться хороших цифр помогли выгодные предложения сочинских отельеров, которые не стали завышать цены на отдых после Нового года.По данным мэрии города, в новогодние праздники курорт готовится принять более 200 тысяч гостей, а за весь год турпоток составит не менее семи миллионов человек.
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туризм, новости - туризм, сочи, ассоциация туроператоров россии (атор), отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отели
11:14 28.12.2022
 
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года

Алексан Мкртчян отметил высокий спрос на отдых в Сочи в начале 2023 года

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСнег выпал в Красной поляне
Снег выпал в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 28 дек — РИА Новости. Отели горных курортов в Красной Поляне почти полностью загружены до конца марта, на побережье Сочи в этот период будет забронирована половина номерного фонда, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

"По Красной Поляне до конца марта следующего года загрузка 80 процентов. В период 23 февраля, 8 марта близка к 100 процентам", — сказал Мкртчян.

Номерной фонд в гостиницах, расположенных на побережье Сочи, будет забронирован на 50 процентов, добавил эксперт. По его словам, это высокие показатели с учетом межсезонья и геополитических событий в мире.
Глава Альянса пояснил, что добиться хороших цифр помогли выгодные предложения сочинских отельеров, которые не стали завышать цены на отдых после Нового года.
По данным мэрии города, в новогодние праздники курорт готовится принять более 200 тысяч гостей, а за весь год турпоток составит не менее семи миллионов человек.
Новогодняя елка на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 18:11Туризм
В АТОР рассказали, куда российские туристы поедут на новогодние праздники
 
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