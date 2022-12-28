Рейтинг@Mail.ru
В Ереване проходит шествие с требованием открыть Лачинский коридор - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/shestvie-1841924031.html
В Ереване проходит шествие с требованием открыть Лачинский коридор
В Ереване проходит шествие с требованием открыть Лачинский коридор - РИА Новости, 28.12.2022
В Ереване проходит шествие с требованием открыть Лачинский коридор
В Ереване в среду проходит шествие, участники которого требуют от властей предпринять шаги для разблокирования Лачинского коридора, соединяющего Армению с... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:55
2022-12-28T15:38
в мире
ереван
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
дашнакцутюн
степанакерт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/20/1519802008_0:131:2200:1369_1920x0_80_0_0_fc7645b0839d66d6f89b73bcd11229d8.jpg
ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. В Ереване в среду проходит шествие, участники которого требуют от властей предпринять шаги для разблокирования Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, передает корреспондент РИА Новости. Акция организована молодежным союзом партии "Дашнакцутюн". Шествие стартовало от Института древних рукописей "Матенадаран" и завершится у здания кабмина. "Мы идем от "Матенадарана" к зданию правительства, чтобы потребовать от де-факто властей выполнения своих обязанностей, предусмотренных конституцией, шагов к разблокированию коридора", - заявили организаторы шествия. По словам одного из участников акции, ответственность за сложившуюся ситуацию несут власти, поэтому "стрелки нужно направить на них". Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и Госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
https://ria.ru/20221227/davlenie-1841710477.html
https://ria.ru/20221224/azerbaydzhan-1841043973.html
ереван
степанакерт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/20/1519802008_100:0:2100:1500_1920x0_80_0_0_3be7bdb2aeed7c2d86e118f1aac0a853.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, дашнакцутюн, степанакерт
В мире, Ереван, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Дашнакцутюн, Степанакерт
14:55 28.12.2022 (обновлено: 15:38 28.12.2022)
 
В Ереване проходит шествие с требованием открыть Лачинский коридор

Участники шествия в Ереване требуют от властей шагов к открытию Лачинского коридора

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкМитинг в Ереване
Митинг в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Митинг в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. В Ереване в среду проходит шествие, участники которого требуют от властей предпринять шаги для разблокирования Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, передает корреспондент РИА Новости.
Акция организована молодежным союзом партии "Дашнакцутюн". Шествие стартовало от Института древних рукописей "Матенадаран" и завершится у здания кабмина.
"Мы идем от "Матенадарана" к зданию правительства, чтобы потребовать от де-факто властей выполнения своих обязанностей, предусмотренных конституцией, шагов к разблокированию коридора", - заявили организаторы шествия.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 16:52
Кремль прокомментировал заявление секретаря СБ Армении о давлении на Ереван
По словам одного из участников акции, ответственность за сложившуюся ситуацию несут власти, поэтому "стрелки нужно направить на них".
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и Госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 10:19
Лукашенко назвал слова Алиева о будущем Азербайджана пророческими
 
В миреЕреванУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеДашнакцутюнСтепанакерт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала