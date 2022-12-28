https://ria.ru/20221228/shestvie-1841924031.html

В Ереване проходит шествие с требованием открыть Лачинский коридор

В Ереване проходит шествие с требованием открыть Лачинский коридор - РИА Новости, 28.12.2022

В Ереване проходит шествие с требованием открыть Лачинский коридор

В Ереване в среду проходит шествие, участники которого требуют от властей предпринять шаги для разблокирования Лачинского коридора, соединяющего Армению с... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:55

2022-12-28T14:55

2022-12-28T15:38

в мире

ереван

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

дашнакцутюн

степанакерт

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ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. В Ереване в среду проходит шествие, участники которого требуют от властей предпринять шаги для разблокирования Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, передает корреспондент РИА Новости. Акция организована молодежным союзом партии "Дашнакцутюн". Шествие стартовало от Института древних рукописей "Матенадаран" и завершится у здания кабмина. "Мы идем от "Матенадарана" к зданию правительства, чтобы потребовать от де-факто властей выполнения своих обязанностей, предусмотренных конституцией, шагов к разблокированию коридора", - заявили организаторы шествия. По словам одного из участников акции, ответственность за сложившуюся ситуацию несут власти, поэтому "стрелки нужно направить на них". Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и Госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".

https://ria.ru/20221227/davlenie-1841710477.html

https://ria.ru/20221224/azerbaydzhan-1841043973.html

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в мире, ереван, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, дашнакцутюн, степанакерт