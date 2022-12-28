https://ria.ru/20221228/rossiya-1841901670.html

В авиакомпании "Россия" объяснили ЧП на борту, где собака загрызла кошку

В авиакомпании "Россия" объяснили ЧП на борту, где собака загрызла кошку - РИА Новости, 28.12.2022

В авиакомпании "Россия" объяснили ЧП на борту, где собака загрызла кошку

Авиакомпания "Россия" прокомментировала РИА Новости информацию СМИ о том, что на борту самолета, следовавшего рейсом Санкт-Петербург-Калининград, собака... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:03

2022-12-28T14:03

2022-12-28T14:03

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" прокомментировала РИА Новости информацию СМИ о том, что на борту самолета, следовавшего рейсом Санкт-Петербург-Калининград, собака загрызла кошку: работники аэропорта при погрузке проверили переноски, нарушения целостности отсутствовали, но во время полета немецкий охотничий терьер повредил переноску. СМИ ранее сообщили, что в багажном отсеке самолета из Санкт-Петербурга в Калининград собака загрызла кошку. "При выполнении наземного обслуживания прибывшего из Санкт-Петербурга в Калининград рейса FV6325, в багажно-грузовом отсеке самолёта работники аэропорта обнаружили немецкого охотничьего терьера вне перевозочной клетки. По итогам визуального осмотра было установлено, что во время полёта перевозящейся собакой была нарушена целостность переноски. По стечению обстоятельств этим рейсом в багажно-грузовом отсеке самолёта перевозилась клетка с кошкой", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что изначально визуального контакта между кошкой и собакой не было, переноски перевозились на разных позициях багажно-грузового отсека воздушного судна. Работниками служб аэропорта при погрузке клеток с животными в аэропорту Пулково выполнялась проверка переносок и их последующее закрепление в самолёте, нарушения их целостности отсутствовали. "Авиакомпания "Россия" в очередной раз обращается к пассажирам, путешествующим с питомцами, использовать только сертифицированные переноски и клетки, предназначенные для перевозки животных, соответствующие характеристикам перевозимого животного и имеющие запасы прочности каждого элемента конструкции. Средства транспортировки должны быть сделаны из металла или прочного пластика, быть в исправном состоянии и иметь надежные замки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220712/aviatsiya-1801875307.html

https://ria.ru/20220513/aeroflot-1788358380.html

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санкт-петербург, калининград, пулково (аэропорт), туризм, новости - туризм