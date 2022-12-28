https://ria.ru/20221228/roskosmos-1841793667.html

Испания и Япония не отказались от участия в российском проекте телескопа

Испания и Япония не отказались от участия в российском проекте телескопа - РИА Новости, 28.12.2022

Испания и Япония не отказались от участия в российском проекте телескопа

Японские и испанские ученые пока официально не отказались от участия в российском проекте орбитальной ультрафиолетовой обсерватории "Спектр-УФ", сообщили РИА... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T04:38

2022-12-28T04:38

2022-12-28T04:38

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Японские и испанские ученые пока официально не отказались от участия в российском проекте орбитальной ультрафиолетовой обсерватории "Спектр-УФ", сообщили РИА Новости в "Роскосмосе". Ранее главный конструктор проекта Сергей Шостак сообщил, что участие Японии и Испании в создании "Спектра-УФ" остается открытым вопросом, но Институт астрономии РАН уже проработал замену элементов научных приборов, которые хотели поставить эти страны, на отечественные. "Официальные отказы японских и испанских ученых от участия в проекте Спектр-УФ не поступали", - говорится в сообщении. Обсерваторию "Спектр-УФ" построят на базе универсальной платформы НПО имени Лавочкина "Навигатор". Основным ее инструментом будет ультрафиолетовый телескоп Т-170М с главным зеркалом диаметром 1,7 метра. Ее оснастят спектрографами высокого и низкого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Ранее сообщалось, что Испания поставит приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в блок камер поля, а также поучаствует в создании наземного научного комплекса. Япония должна была сделать для телескопа ультрафиолетовый спектрограф, с помощью которого можно было бы наблюдать за экзопланетами. Предполагается, что "Спектр-УФ" будет исследовать взрывные процессы в галактиках, звездных и компактных объектах, рождение звезд и планетных систем, а также процессы, происходящие в атмосферах планет, в кометах и других телах Солнечной системы. Кроме того, планируется наблюдение уже открытых экзопланет с целью изучения их атмосфер и обнаружения биомаркеров, то есть признаков жизни. По своим возможностям российский телескоп близок к американскому Hubble, который был запущен на низкую околоземную орбиту в 1990 году и может быть сведен с орбиты в середине 30-х годов. Запуск "Спектра-УФ" планируется на ракете "Ангара-А5М" с разгонным блоком типа ДМ с космодрома Восточный после 2025 года. Аппарат разместят на геосинхронной орбите высотой около 35,8 тысячи километров, он будет передавать данные на станции космической связи в Медвежьих озерах под Москвой, в Дубне и под Калязином. Срок активной работы - пять лет.

https://ria.ru/20211003/spektr-1752839292.html

https://ria.ru/20200315/1568619032.html

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испания, япония, москва, роскосмос, российская академия наук, хаббл