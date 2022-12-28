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Хакеры опубликовали данные украинских солдат и офицеров кибервойск - РИА Новости, 28.12.2022
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Хакеры опубликовали данные украинских солдат и офицеров кибервойск
Хакеры опубликовали данные украинских солдат и офицеров кибервойск - РИА Новости, 28.12.2022
Хакеры опубликовали данные украинских солдат и офицеров кибервойск
Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" данные более 70 сотрудников украинских кибервойск. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T07:40
2022-12-28T11:14
в мире
украина
донбасс
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" данные более 70 сотрудников украинских кибервойск. "Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF ("Захват флага") среди силовых структур 404", — говорится в сообщении Telegram-канала RaHDit.Утверждается, что опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам из Министерства обороны Украины, Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации, и СБУ. На сайте представлены данные курсантов и преподавателей военных вузов Украины, а также офицеров IT-отделов, их аккаунтов в социальных сетях. Накануне RaHDit выложили первую часть данных об украинских хакерах — IT Army of Ukraine, состоящую из 759 человек, и SMM'щиков движения Save UA — 406 человек. Как рассказал РИА Новости анонимный участник "Злых русских хакеров", против России в киберпространстве работают тысячи добровольцев, активистов и SMM-специалистов с Украины и всего мира. Он пояснил, что только тех, у кого удалось установить паспортные данные, фотографию и аккаунты в соцсетях, больше тысячи человек.В ноябре RaHDit опубликовали на "Немезиде" списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины. Тогда в Сеть утекли данные свыше 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды украинских спецслужб, а также тех, кто их обучает. Данные содержали адреса, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, цифровые коды в мессенджерах, автомобильные номера.В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ сведения полутора тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили "правильные" — о зверствах киевского режима в Донбассе. Месяцем ранее они выложили данные 700 сотрудников СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
https://ria.ru/20221227/khaker-1841562636.html
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в мире, украина, донбасс, служба безопасности украины
В мире, Украина, Донбасс, Служба безопасности Украины
07:40 28.12.2022 (обновлено: 11:14 28.12.2022)
 
Хакеры опубликовали данные украинских солдат и офицеров кибервойск

RaHDit опубликовали данные более 70 украинских солдат и офицеров кибервойск

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" данные более 70 сотрудников украинских кибервойск.
"Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF ("Захват флага") среди силовых структур 404", — говорится в сообщении Telegram-канала RaHDit.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 09:51
RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, действующих в Рунете
Утверждается, что опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам из Министерства обороны Украины, Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации, и СБУ.

"Это штучный товар. Это те, кто дергает за ниточки IT-армию и прочую шушеру, указывая, куда им ломиться и в какое время жать на кнопки. Но даже они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижеров украинской киберклоунады", — пообещали хакеры.

На сайте представлены данные курсантов и преподавателей военных вузов Украины, а также офицеров IT-отделов, их аккаунтов в социальных сетях.
Накануне RaHDit выложили первую часть данных об украинских хакерах — IT Army of Ukraine, состоящую из 759 человек, и SMM'щиков движения Save UA — 406 человек.
Как рассказал РИА Новости анонимный участник "Злых русских хакеров", против России в киберпространстве работают тысячи добровольцев, активистов и SMM-специалистов с Украины и всего мира. Он пояснил, что только тех, у кого удалось установить паспортные данные, фотографию и аккаунты в соцсетях, больше тысячи человек.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 07:25В России
Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с украинской разведкой
В ноябре RaHDit опубликовали на "Немезиде" списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины. Тогда в Сеть утекли данные свыше 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды украинских спецслужб, а также тех, кто их обучает. Данные содержали адреса, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, цифровые коды в мессенджерах, автомобильные номера.
В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ сведения полутора тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.
А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили "правильные" — о зверствах киевского режима в Донбассе. Месяцем ранее они выложили данные 700 сотрудников СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.
В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
Агентство национальной безопасности США - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 06:03Специальная военная операция на Украине
Хакер RaHDIt: АНБ США атаковало сайт "НемеZида" после рассекречивания СБУ
 
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