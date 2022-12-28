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Путин запустил производство на псковском заводе "Титан-Полимер" - РИА Новости, 28.12.2022
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Путин запустил производство на псковском заводе "Титан-Полимер"
Путин запустил производство на псковском заводе "Титан-Полимер" - РИА Новости, 28.12.2022
Путин запустил производство на псковском заводе "Титан-Полимер"
Владимир Путин по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:35
2022-12-28T18:03
владимир путин
экономика
технологии
михаил мишустин
россия
псковская область
санкт-петербург
воздушно-космические силы россии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области, сообщили на сайте Кремля.Президент не смог присутствовать на церемонии открытия лично из-за погодных условий и участвовал в мероприятии из Санкт-Петербурга.По его словам, проектная мощность завода — порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год. Она востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки.Председатель совета директоров группы компаний "Титан" Михаил Сутягинский рассказал главе государства, что предприятие полностью обеспечит потребности российских компаний в полимерной продукции. По его словам, завод в том числе планирует начать поставки за рубеж.Сутягинский добавил, что использование БОПЭТ-пленки псковского производства в упаковочной промышленности позволит увеличить срок годности скоропортящихся продуктов на 21 день, замороженных — до 46 месяцев.Путин поддержал идею сформировать в Псковской области промышленный кластер из предприятий, которые будут использовать в качестве сырья продукцию нового завода."Титан-Полимер" реализует на территории особой экономической зоны "Моглино" проект по созданию базы полиэфирного сырья. Планируется создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.
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Путин по видеосвязи запускает производство на псковском заводе "Титан-Полимер"
Владимир Путин по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области. Президент не смог присутствовать на церемонии открытия лично из-за погодных условий и участвовал в мероприятии из Санкт-Петербурга.
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владимир путин, экономика, технологии, михаил мишустин, россия, псковская область, санкт-петербург, воздушно-космические силы россии
Владимир Путин, Экономика, Технологии, Михаил Мишустин, Россия, Псковская область, Санкт-Петербург, Воздушно-космические силы России
16:35 28.12.2022 (обновлено: 18:03 28.12.2022)
 
Путин запустил производство на псковском заводе "Титан-Полимер"

Путин по видеосвязи запустил производство на псковском заводе "Титан-Полимер"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области, сообщили на сайте Кремля.
Президент не смог присутствовать на церемонии открытия лично из-за погодных условий и участвовал в мероприятии из Санкт-Петербурга.

"Уверен, что ваш завод, уважаемые коллеги, поможет этот спрос (на полимерную продукцию. — Прим. ред.) обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение", — подчеркнул Путин.

По его словам, проектная мощность завода — порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год. Она востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Председатель совета директоров группы компаний "Титан" Михаил Сутягинский рассказал главе государства, что предприятие полностью обеспечит потребности российских компаний в полимерной продукции. По его словам, завод в том числе планирует начать поставки за рубеж.
"По барьерным свойствам ее аналога в российском производстве нет", — уточнил он.
Сутягинский добавил, что использование БОПЭТ-пленки псковского производства в упаковочной промышленности позволит увеличить срок годности скоропортящихся продуктов на 21 день, замороженных — до 46 месяцев.
Путин поддержал идею сформировать в Псковской области промышленный кластер из предприятий, которые будут использовать в качестве сырья продукцию нового завода.
"Титан-Полимер" реализует на территории особой экономической зоны "Моглино" проект по созданию базы полиэфирного сырья. Планируется создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.
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Владимир ПутинЭкономикаТехнологииМихаил МишустинРоссияПсковская областьСанкт-ПетербургВоздушно-космические силы России
 
 
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