https://ria.ru/20221228/putin-1841961596.html

Путин запустил производство на псковском заводе "Титан-Полимер"

Путин запустил производство на псковском заводе "Титан-Полимер" - РИА Новости, 28.12.2022

Путин запустил производство на псковском заводе "Титан-Полимер"

Владимир Путин по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:35

2022-12-28T16:35

2022-12-28T18:03

владимир путин

экономика

технологии

михаил мишустин

россия

псковская область

санкт-петербург

воздушно-космические силы россии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области, сообщили на сайте Кремля.Президент не смог присутствовать на церемонии открытия лично из-за погодных условий и участвовал в мероприятии из Санкт-Петербурга.По его словам, проектная мощность завода — порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год. Она востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки.Председатель совета директоров группы компаний "Титан" Михаил Сутягинский рассказал главе государства, что предприятие полностью обеспечит потребности российских компаний в полимерной продукции. По его словам, завод в том числе планирует начать поставки за рубеж.Сутягинский добавил, что использование БОПЭТ-пленки псковского производства в упаковочной промышленности позволит увеличить срок годности скоропортящихся продуктов на 21 день, замороженных — до 46 месяцев.Путин поддержал идею сформировать в Псковской области промышленный кластер из предприятий, которые будут использовать в качестве сырья продукцию нового завода."Титан-Полимер" реализует на территории особой экономической зоны "Моглино" проект по созданию базы полиэфирного сырья. Планируется создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.

https://ria.ru/20221228/putin-1841964274.html

https://ria.ru/20221228/podderzhka-1841954907.html

россия

псковская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин по видеосвязи запускает производство на псковском заводе "Титан-Полимер" Владимир Путин по видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области. Президент не смог присутствовать на церемонии открытия лично из-за погодных условий и участвовал в мероприятии из Санкт-Петербурга. 2022-12-28T16:35 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, экономика, технологии, михаил мишустин, россия, псковская область, санкт-петербург, воздушно-космические силы россии