https://ria.ru/20221228/putin-1841883020.html

Путин в среду не полетит во Псков из-за погодных условий

Путин в среду не полетит во Псков из-за погодных условий - РИА Новости, 28.12.2022

Путин в среду не полетит во Псков из-за погодных условий

Президент России Владимир Путин в среду из-за погодных условий не полетит во Псков, а проведет мероприятие в режиме онлайн из Петербурга, сообщил его... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:13

2022-12-28T13:13

2022-12-28T13:35

псков

санкт-петербург

владимир путин

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду из-за погодных условий не полетит во Псков, а проведет мероприятие в режиме онлайн из Петербурга, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."В итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода "Титан-Полимер" в Псковской области", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая нужна и для фармацевтики, и для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки.В ходе видеоконференцсвязи (ВКС) вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров расскажет о развитии производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции сейчас и в среднесрочной перспективе. Также выступит руководство компании "Титан-Полимер".Песков также отметил, что президент хотел лично присутствовать на запуске, "но хорошо, что можно оперативно наладить ВКС".

https://ria.ru/20221228/putin-1841882331.html

псков

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Екатерина Зайцева

псков, санкт-петербург, владимир путин, политика, дмитрий песков