https://ria.ru/20221228/putin-1841883020.html
Путин в среду не полетит во Псков из-за погодных условий
Путин в среду не полетит во Псков из-за погодных условий - РИА Новости, 28.12.2022
Путин в среду не полетит во Псков из-за погодных условий
Президент России Владимир Путин в среду из-за погодных условий не полетит во Псков, а проведет мероприятие в режиме онлайн из Петербурга, сообщил его... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:13
2022-12-28T13:13
2022-12-28T13:35
псков
санкт-петербург
владимир путин
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду из-за погодных условий не полетит во Псков, а проведет мероприятие в режиме онлайн из Петербурга, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."В итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода "Титан-Полимер" в Псковской области", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая нужна и для фармацевтики, и для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки.В ходе видеоконференцсвязи (ВКС) вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров расскажет о развитии производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции сейчас и в среднесрочной перспективе. Также выступит руководство компании "Титан-Полимер".Песков также отметил, что президент хотел лично присутствовать на запуске, "но хорошо, что можно оперативно наладить ВКС".
https://ria.ru/20221228/putin-1841882331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, санкт-петербург, владимир путин, политика, дмитрий песков
Псков, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков
13:13 28.12.2022 (обновлено: 13:35 28.12.2022)
Путин в среду не полетит во Псков из-за погодных условий
Песков сообщил об отмене поездки Путина в Псков из-за плохих погодных условий
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду из-за погодных условий не полетит во Псков, а проведет мероприятие в режиме онлайн из Петербурга, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"В итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода "Титан-Полимер" в Псковской области", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая нужна и для фармацевтики, и для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки.
В ходе видеоконференцсвязи (ВКС) вице-премьер - глава Минпромторга
РФ Денис Мантуров
расскажет о развитии производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции сейчас и в среднесрочной перспективе. Также выступит руководство компании "Титан-Полимер".
Песков также отметил, что президент хотел лично присутствовать на запуске, "но хорошо, что можно оперативно наладить ВКС".