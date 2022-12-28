https://ria.ru/20221228/proekt-1841849304.html

Проект о запрете удаленной работы из-за границы могут внести в начале года

Проект о запрете удаленной работы из-за границы могут внести в начале года - РИА Новости, 28.12.2022

Проект о запрете удаленной работы из-за границы могут внести в начале года

Законопроект, предусматривающий запрет для работников ряда отраслей работать удаленно из-за границы, могут внести в Госдуму в начале 2023 года, сообщил РИА... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:41

2022-12-28T11:41

2022-12-28T12:13

госдума рф

единая россия

совет федерации рф

андрей клишас

андрей исаев

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий запрет для работников ряда отраслей работать удаленно из-за границы, могут внести в Госдуму в начале 2023 года, сообщил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД Андрей Исаев. Ранее в этом месяце Исаев сообщил, что, согласно законопроекту, налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по специальностям, которые определит кабмин. Кроме того, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что соответствующий законопроект направят в кабмин для отзыва в ближайшее время. По его словам, данные меры смогут сделать нахождение выехавших за границу граждан "менее комфортным".В Минцифры, в свою очередь, высказались против идеи ввести законодательный запрет на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, которые находятся за рубежом. Ведомство подчеркнуло, что решение по формату работы должно оставаться за работодателем.

https://ria.ru/20221221/zakon-1840200857.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, единая россия, совет федерации рф, андрей клишас, андрей исаев