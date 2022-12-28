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Проект о запрете удаленной работы из-за границы могут внести в начале года - РИА Новости, 28.12.2022
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Проект о запрете удаленной работы из-за границы могут внести в начале года
Проект о запрете удаленной работы из-за границы могут внести в начале года - РИА Новости, 28.12.2022
Проект о запрете удаленной работы из-за границы могут внести в начале года
Законопроект, предусматривающий запрет для работников ряда отраслей работать удаленно из-за границы, могут внести в Госдуму в начале 2023 года, сообщил РИА... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:41
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госдума рф
единая россия
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий запрет для работников ряда отраслей работать удаленно из-за границы, могут внести в Госдуму в начале 2023 года, сообщил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД Андрей Исаев. Ранее в этом месяце Исаев сообщил, что, согласно законопроекту, налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по специальностям, которые определит кабмин. Кроме того, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что соответствующий законопроект направят в кабмин для отзыва в ближайшее время. По его словам, данные меры смогут сделать нахождение выехавших за границу граждан "менее комфортным".В Минцифры, в свою очередь, высказались против идеи ввести законодательный запрет на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, которые находятся за рубежом. Ведомство подчеркнуло, что решение по формату работы должно оставаться за работодателем.
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госдума рф, единая россия, совет федерации рф, андрей клишас, андрей исаев
Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Андрей Исаев
11:41 28.12.2022 (обновлено: 12:13 28.12.2022)
 
Проект о запрете удаленной работы из-за границы могут внести в начале года

Исаев: проект о запрете удаленной работы из-за границы могут внести в ГД в начале года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПленарное заседание Государственной думы России
Пленарное заседание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пленарное заседание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий запрет для работников ряда отраслей работать удаленно из-за границы, могут внести в Госдуму в начале 2023 года, сообщил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД Андрей Исаев.

"Он в достаточно высокой степени проработки, я думаю, что в начале следующего года мы его внесем", — уточнил он.

Ранее в этом месяце Исаев сообщил, что, согласно законопроекту, налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по специальностям, которые определит кабмин.
Кроме того, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что соответствующий законопроект направят в кабмин для отзыва в ближайшее время. По его словам, данные меры смогут сделать нахождение выехавших за границу граждан "менее комфортным".
В Минцифры, в свою очередь, высказались против идеи ввести законодательный запрет на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, которые находятся за рубежом. Ведомство подчеркнуло, что решение по формату работы должно оставаться за работодателем.
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Госдума РФЕдиная РоссияСовет Федерации РФАндрей КлишасАндрей Исаев
 
 
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