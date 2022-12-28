https://ria.ru/20221228/primore-1841796698.html

Эксперт объяснил поведение "любующегося" машинами тигра в Приморье

Эксперт объяснил поведение "любующегося" машинами тигра в Приморье - РИА Новости, 28.12.2022

Эксперт объяснил поведение "любующегося" машинами тигра в Приморье

Краснокнижный амурский тигр, попавший на видео возле трассы в Приморье, не прыгал на автомобиль, а перебегал дорогу, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T06:10

2022-12-28T06:10

2022-12-28T07:14

сергей арамилев

фокино

россия

центр "амурский тигр"

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770430964_128:573:2749:2048_1920x0_80_0_0_fd92ab6f76d258adc5c3e7c83992dca7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Краснокнижный амурский тигр, попавший на видео возле трассы в Приморье, не прыгал на автомобиль, а перебегал дорогу, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее местные жители сняли и опубликовали в соцсетях кадры с амурским тигром, утверждалось, что оно снято на находкинской трассе между Фокино и Душкин. Эти видео опубликовал в своем Telegram-канале и Центр "Амурский тигр". Тигр на кадрах реагирует на проезжающие мимо него автомобили, в какой-то момент он делает в сторону одной такой рывок. "Может показаться, что тигр бросился на автомобиль, но это не так. На машину тигр не бросался, а просто перебегал дорогу за автомобилем. (Это) поведение - естественное для тигра, оказавшегося возле трассы при глубоком снеге. Демонстративный выпад лишь показывает, что не надо приближаться слишком близко", - сообщил Арамилев. По его словам, на видео также видно, что после тигр, пропустив автомобили, "перешел дорогу и улегся там, где меньше снега". По данным Центра "Амурский тигр", на место выезжали специалисты охотнадзора. "Включили тепловизор, осмотрели окрестности - тоже нет. Зверь ушел в сопки, в лес", - говорится в сообщении. В Центре также уточняют, что скорее всего "это молодой самец, который, заплутав в процессе поиска собственной территории, хулиганил в Фокино", краснокнижный хищник упитан, рядом с людьми он оказался явно не из-за голода. Приморцам ранее рекомендовали не провоцировать тигра, бродящего у города Фокино и соседних поселков. Сообщалось, что этот же хищник задавил собаку на придомовом участке в районе поселка Дунай и появился рядом с жилыми домами на окраине Фокино. Позже тигра заметили на дороге рядом с близлежащим поселком Подъяпольское. Как позже уточнил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр", специалисты подтвердили, что краснокнижный зверь вышел именно к трассе Находка - Фокино. "Дорогу тигр перешел в безлюдном месте, в 15 километрах от границы от Фокино. Положительное (из этой встречи) то, что тигр перешел из зоны моря в материковую, лесную зону. И мы очень надеемся, что выбравшись из этого антропогенного ландшафта, тигр не захочет возвращаться (обратно в зону населенных пунктов - ред.)", - сказал Арамилев. Он добавил, что специалисты продолжат мониторинг в круглосуточном режиме, "чтобы обезопасить и граждан, и тигра". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/1839129254.html

https://ria.ru/20220905/tigry-1814438598.html

фокино

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей арамилев, фокино, россия, центр "амурский тигр", приморский край