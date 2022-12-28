Суд в Перми выносит приговор Бекмансурову

ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Пермский краевой суд выносит обвинительный приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Тимур Бекмансуров совершил преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство); ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа); ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества); п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 (убийство) УК РФ", — сказал судья Сергей Коробейников.Ранее гособвинитель попросил приговорить Бекмансурова к пожизненному заключению. Подсудимый полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учёбы, а также активное сотрудничество со следствием.Суд разрешил находящимся в зале людям, имеющим инвалидность, слушать оглашение приговора сидя. Бекмансуров, которому при задержании были нанесены ранения и позднее в больнице по медпоказаниям ампутировали часть ноги, первые примерно 40 минут заседания стоял на одной ноге, держась за рамку помещения для подсудимых, а потом сел на скамейку. В зале суда, помимо множества журналистов, находятся отец погибшего студента Ярослава Арамелева и сын погибшего медика Маргариты Энгаус.Утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории пермского госуниверситета, убив шесть человек, еще более 40 человек пострадали. Фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми. 28 декабря 2022
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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Пермский краевой суд выносит обвинительный приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Тимур Бекмансуров совершил преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство); ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа); ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества); п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 (убийство) УК РФ", — сказал судья Сергей Коробейников.
Ранее гособвинитель попросил приговорить Бекмансурова к пожизненному заключению. Подсудимый полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учёбы, а также активное сотрудничество со следствием.
Суд разрешил находящимся в зале людям, имеющим инвалидность, слушать оглашение приговора сидя. Бекмансуров, которому при задержании были нанесены ранения и позднее в больнице по медпоказаниям ампутировали часть ноги, первые примерно 40 минут заседания стоял на одной ноге, держась за рамку помещения для подсудимых, а потом сел на скамейку. В зале суда, помимо множества журналистов, находятся отец погибшего студента Ярослава Арамелева и сын погибшего медика Маргариты Энгаус.
Утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории пермского госуниверситета, убив шесть человек, еще более 40 человек пострадали. Фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
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