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Суд в Перми выносит приговор Бекмансурову - РИА Новости, 28.12.2022
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Суд в Перми выносит приговор Бекмансурову
Суд в Перми выносит приговор Бекмансурову - РИА Новости, 28.12.2022
Суд в Перми выносит приговор Бекмансурову
Пермский краевой суд выносит обвинительный приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T09:14
2022-12-28T12:03
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Пермский краевой суд выносит обвинительный приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Тимур Бекмансуров совершил преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство); ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа); ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества); п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 (убийство) УК РФ", — сказал судья Сергей Коробейников.Ранее гособвинитель попросил приговорить Бекмансурова к пожизненному заключению. Подсудимый полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учёбы, а также активное сотрудничество со следствием.Суд разрешил находящимся в зале людям, имеющим инвалидность, слушать оглашение приговора сидя. Бекмансуров, которому при задержании были нанесены ранения и позднее в больнице по медпоказаниям ампутировали часть ноги, первые примерно 40 минут заседания стоял на одной ноге, держась за рамку помещения для подсудимых, а потом сел на скамейку. В зале суда, помимо множества журналистов, находятся отец погибшего студента Ярослава Арамелева и сын погибшего медика Маргариты Энгаус.Утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории пермского госуниверситета, убив шесть человек, еще более 40 человек пострадали. Фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
Происшествия, Пермь, Стрельба в Пермском госуниверситете
09:14 28.12.2022 (обновлено: 12:03 28.12.2022)
 
Суд в Перми выносит приговор Бекмансурову

Суд выносит приговор бывшему студенту Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском вузе

© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанкБывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми. 28 декабря 2022
Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми. 28 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Андрей Никонов
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Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми. 28 декабря 2022
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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Пермский краевой суд выносит обвинительный приговор бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в госуниверситете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Тимур Бекмансуров совершил преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство); ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа); ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества); п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 (убийство) УК РФ", — сказал судья Сергей Коробейников.
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 13:24
Адвокат попросил суд не назначать Бекмансурову пожизненный срок
Ранее гособвинитель попросил приговорить Бекмансурова к пожизненному заключению. Подсудимый полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учёбы, а также активное сотрудничество со следствием.
Суд разрешил находящимся в зале людям, имеющим инвалидность, слушать оглашение приговора сидя. Бекмансуров, которому при задержании были нанесены ранения и позднее в больнице по медпоказаниям ампутировали часть ноги, первые примерно 40 минут заседания стоял на одной ноге, держась за рамку помещения для подсудимых, а потом сел на скамейку. В зале суда, помимо множества журналистов, находятся отец погибшего студента Ярослава Арамелева и сын погибшего медика Маргариты Энгаус.
Утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории пермского госуниверситета, убив шесть человек, еще более 40 человек пострадали. Фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
Стрельба в Пермском университете

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в медиабанк

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в медиабанк

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

Гильза у ворот Пермского государственного университета
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в медиабанк

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции со служебной собакой на улице Перми
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в медиабанк

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Группа молодых людей на улице Перми. Стоп-кадр видео
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в медиабанк
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в медиабанк
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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