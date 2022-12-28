16:42 28.12.2022 (обновлено: 16:59 28.12.2022)
Испания планирует обучать более двух тысяч украинских военных в год
Минобороны Испании: планируется подготовка около 2,4 тысячи украинских военных в год
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки. Архивное фото
МАДРИД, 28 дек - РИА Новости. Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, говорится в сообщении министерства обороны королевства.
"С января планируется проводить ротационную подготовку около 400 украинских военнослужащих каждые два месяца (2 400 украинских военнослужащих в год) в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и парамедицинской подготовке", — отмечается в сообщении.
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В ноябре председатель правительства страны Педро Санчес заявил, что правительство Испании направило почти 270 миллионов евро в фонд военной помощи Украине.
Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Эта помощь является дополнением к артиллерии, средствам ПВО и бронетехнике, переданным членами НАТО Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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