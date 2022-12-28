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Испания планирует обучать более двух тысяч украинских военных в год - РИА Новости, 28.12.2022
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Испания планирует обучать более двух тысяч украинских военных в год
Испания планирует обучать более двух тысяч украинских военных в год - РИА Новости, 28.12.2022
Испания планирует обучать более двух тысяч украинских военных в год
Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, говорится в сообщении министерства обороны королевства. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:42
2022-12-28T16:59
в мире
педро санчес
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
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МАДРИД, 28 дек - РИА Новости. Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, говорится в сообщении министерства обороны королевства. "С января планируется проводить ротационную подготовку около 400 украинских военнослужащих каждые два месяца (2 400 украинских военнослужащих в год) в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и парамедицинской подготовке", — отмечается в сообщении. В ведомстве рассказали, что за этот год правительство Испании осуществило через Польшу на Украину более 40 поставок, в том числе гуманитарной помощи, боевой техники, военного снаряжения, медицинского оборудования, генераторов разной мощности, легких вездеходов и машин скорой помощи. В ноябре председатель правительства страны Педро Санчес заявил, что правительство Испании направило почти 270 миллионов евро в фонд военной помощи Украине. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Эта помощь является дополнением к артиллерии, средствам ПВО и бронетехнике, переданным членами НАТО Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221212/ukraina-1838179730.html
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в мире, педро санчес, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, испания, россия, нато
В мире, Педро Санчес, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Испания, Россия, НАТО
16:42 28.12.2022 (обновлено: 16:59 28.12.2022)
 
Испания планирует обучать более двух тысяч украинских военных в год

Минобороны Испании: планируется подготовка около 2,4 тысячи украинских военных в год

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки
Украинские военные во время тренировки - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки. Архивное фото
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МАДРИД, 28 дек - РИА Новости. Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, говорится в сообщении министерства обороны королевства.
"С января планируется проводить ротационную подготовку около 400 украинских военнослужащих каждые два месяца (2 400 украинских военнослужащих в год) в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и парамедицинской подготовке", — отмечается в сообщении.
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В ведомстве рассказали, что за этот год правительство Испании осуществило через Польшу на Украину более 40 поставок, в том числе гуманитарной помощи, боевой техники, военного снаряжения, медицинского оборудования, генераторов разной мощности, легких вездеходов и машин скорой помощи.
В ноябре председатель правительства страны Педро Санчес заявил, что правительство Испании направило почти 270 миллионов евро в фонд военной помощи Украине.
Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Эта помощь является дополнением к артиллерии, средствам ПВО и бронетехнике, переданным членами НАТО Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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