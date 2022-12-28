https://ria.ru/20221228/oxxxymiron-1841864207.html

Прокуратура Петербурга усмотрела в клипе Oxxxymiron* призывы к сепаратизму

Прокуратура Петербурга усмотрела в клипе Oxxxymiron* призывы к сепаратизму - РИА Новости, 28.12.2022

Прокуратура Петербурга усмотрела в клипе Oxxxymiron* призывы к сепаратизму

Прокуратура Санкт-Петербурга по результатам проверки видеоклипа рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) на песню "Ойда" направила в суд административное дело о... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:23

2022-12-28T12:23

2022-12-28T12:23

происшествия

oxxxymiron (мирон федоров)

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга по результатам проверки видеоклипа рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) на песню "Ойда" направила в суд административное дело о публичных призывах к сепаратизму. Как информирует городская прокуратура, по результатам проверки видеоклипа на песню, размещенного в одной и соцсетей "на верифицированной странице исполнителя, известного широкой общественности", были выявлены призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. Это подтвердила экспертиза, проведенная по заказу надзорного ведомства специалистами СПбГУ. "В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), материалы которого направила в Октябрьский районный суд… для рассмотрения по существу", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Имя исполнителя и название песни прокуратура не уточняет. На сайте Октябрьского райсуда пока нет информации о регистрации соответствующего административного иска. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о видеоклипе на песню "Ойда" рэпера Oxxxymiron*, который опубликован на его личной странице в соцсети "ВКонтакте". Как сообщалось, также Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 9 января начнет слушания по административному иску прокурора Адмиралтейского района о признании песни "Ойда" запрещенной к распространению. Ответчиками по административному делу выступают ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и Мирон Федоров*.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221213/vladi-1838256402.html

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