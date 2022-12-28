Прокуратура Петербурга усмотрела в клипе Oxxxymiron* призывы к сепаратизму
Прокуратура Петербурга усмотрела в видеоклипе рэпера Oxxxymiron призывы к сепаратизму
Рэпер Oxxxymiron*. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга по результатам проверки видеоклипа рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) на песню "Ойда" направила в суд административное дело о публичных призывах к сепаратизму.
Как информирует городская прокуратура, по результатам проверки видеоклипа на песню, размещенного в одной и соцсетей "на верифицированной странице исполнителя, известного широкой общественности", были выявлены призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. Это подтвердила экспертиза, проведенная по заказу надзорного ведомства специалистами СПбГУ.
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"В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), материалы которого направила в Октябрьский районный суд… для рассмотрения по существу", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Имя исполнителя и название песни прокуратура не уточняет. На сайте Октябрьского райсуда пока нет информации о регистрации соответствующего административного иска.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о видеоклипе на песню "Ойда" рэпера Oxxxymiron*, который опубликован на его личной странице в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщалось, также Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 9 января начнет слушания по административному иску прокурора Адмиралтейского района о признании песни "Ойда" запрещенной к распространению. Ответчиками по административному делу выступают ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс", ООО "Звук" и Мирон Федоров*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента