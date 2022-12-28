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Успешное размещение: банки одолжили Минфину триллионы - РИА Новости, 28.12.2022
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Успешное размещение: банки одолжили Минфину триллионы
Успешное размещение: банки одолжили Минфину триллионы - РИА Новости, 28.12.2022
Успешное размещение: банки одолжили Минфину триллионы
План по реализации облигаций федерального займа (ОФЗ) перевыполнили — привлекли 3,28 триллиона рублей. Основной спрос был на бумаги с плавающей ставкой — это... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T08:00
2022-12-28T08:55
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
облигации федерального займа (офз)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. План по реализации облигаций федерального займа (ОФЗ) перевыполнили — привлекли 3,28 триллиона рублей. Основной спрос был на бумаги с плавающей ставкой — это защитный инструмент при нестабильности на финансовых рынках."Количественное смягчение"В четвертом квартале разместили ОФЗ на 3,14 триллиона, хотя планировалось всего 150 миллиардов. Инвесторы интересовались прежде всего облигациями с плавающим купоном — так называемыми флоатерами.В конце года на рынке наблюдается аналог количественного смягчения или прямой денежной эмиссии: Минфин предлагает много облигаций, а банки их выкупают на заемные деньги ЦБ, указывает Евгений Шатов, партнер CapitalLab.Защитный инструментПреимущество флоатеров — в пониженном процентном риске.Как добавляет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research, сказываются неопределенность ситуации, ожидания роста инфляции и процентных ставок. Это свидетельство того, что следующий год будет непростым для российских инвесторов.Крупные банкиБумаги недружественных нерезидентов заблокированы, и основными покупателями российских ОФЗ сейчас выступают крупнейшие банки, которые ранее запаслись ликвидностью, заняв у ЦБ 1,4 триллиона рублей."Внешние рынки для нас пока закрыты, а риски и страхи перевешивают желание инвесторов из дружественных стран вкладывать в долг России", — отмечает Вавилов.Финансировать дефицитГосударственные облигации — основной источник финансирования дефицита федерального бюджета. Кроме того, берут средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В этом году возьмут триллион. В дальнейшем намерены больше полагаться на заимствования.Как подчеркивал ранее премьер Михаил Мишустин, увеличение долга в разумных пределах позволит не тратить деньги из "главной кубышки".Минфин собирается использовать стандартную линейку ОФЗ — бумаги, привязанные к инфляции, и с фиксированным доходом. Согласно проекту трехлетнего бюджета, в 2023-м реализуют ОФЗ на 1,75 триллиона рублей, в 2024-м — на 1,94, в 2025-м — на два триллиона. Предусмотрели и валютные заимствования в эквиваленте до миллиарда долларов.Занять в юаняхВ какой именно валюте разместят государственные ценные бумаги, в Минфине не уточняют. Аналитики не исключают и национальных денежных единиц дружественных стран, например, китайских юаней.Об этом говорили еще в 2015 году. В 2016-м правительство разрешило эмиссию облигаций федеральных займов в валютах государств БРИКС и ШОС.На фоне расширения торговли с Китаем и всплеска интереса к юаням на отечественных торговых площадках в этом году крупные российские компании уже приступили к размещению облигаций в юанях. Бумаги на пять миллиардов в конце июля на Московской бирже реализовала UC Rusal, а в августе — золотодобывающий "Полюс", на 4,6 миллиарда.Старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак назвал задачу номинировать госдолг в юанях "суперамбициозной": нужно заинтересовать китайских институциональных инвесторов и добиться согласия регулятора КНР.
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2022
Наталья Дембинская
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), облигации федерального займа (офз)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), облигации федерального займа (ОФЗ)
08:00 28.12.2022 (обновлено: 08:55 28.12.2022)
 

Успешное размещение: банки одолжили Минфину триллионы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. План по реализации облигаций федерального займа (ОФЗ) перевыполнили — привлекли 3,28 триллиона рублей. Основной спрос был на бумаги с плавающей ставкой — это защитный инструмент при нестабильности на финансовых рынках.

"Количественное смягчение"

В четвертом квартале разместили ОФЗ на 3,14 триллиона, хотя планировалось всего 150 миллиардов. Инвесторы интересовались прежде всего облигациями с плавающим купоном — так называемыми флоатерами.
В конце года на рынке наблюдается аналог количественного смягчения или прямой денежной эмиссии: Минфин предлагает много облигаций, а банки их выкупают на заемные деньги ЦБ, указывает Евгений Шатов, партнер CapitalLab.
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Защитный инструмент

Преимущество флоатеров — в пониженном процентном риске.

"Изменение ставок не влияет на их цену, поэтому в нормальных рыночных условиях такие облигации всегда торгуются по 100% от номинала, — поясняет Шатов. — Это традиционный защитный инструмент в период жесткой монетарной политики центробанков или при турбулентности на финансовых рынках. В отличие от классических облигаций, флоатеры почти нечувствительны к внешним шокам и предохраняют активы от сильных просадок".

Как добавляет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research, сказываются неопределенность ситуации, ожидания роста инфляции и процентных ставок. Это свидетельство того, что следующий год будет непростым для российских инвесторов.
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Крупные банки

Бумаги недружественных нерезидентов заблокированы, и основными покупателями российских ОФЗ сейчас выступают крупнейшие банки, которые ранее запаслись ликвидностью, заняв у ЦБ 1,4 триллиона рублей.

"Им требовалась страховка от повышения ключевой ставки, а также роста инфляции. Банку России — защита банковского сектора при кризисном усилении волатильности на фоне предоставления кредитным организациям ликвидности для приобретения ОФЗ. А Минфину — деньги для того, чтобы финансировать дефицит федерального бюджета", — говорит Алексей Федоров, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

"Внешние рынки для нас пока закрыты, а риски и страхи перевешивают желание инвесторов из дружественных стран вкладывать в долг России", — отмечает Вавилов.
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Финансировать дефицит

Государственные облигации — основной источник финансирования дефицита федерального бюджета. Кроме того, берут средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В этом году возьмут триллион. В дальнейшем намерены больше полагаться на заимствования.
Как подчеркивал ранее премьер Михаил Мишустин, увеличение долга в разумных пределах позволит не тратить деньги из "главной кубышки".

На 2023-й запланирован дефицит бюджета в 2,9 триллиона рублей, или два процента ВВП. На 2024-й — 1,4%, 2,2 триллиона, 2025-й — 0,7%, 1,3 триллиона. Нормальным считается показатель ниже 3,5%.

Минфин собирается использовать стандартную линейку ОФЗ — бумаги, привязанные к инфляции, и с фиксированным доходом. Согласно проекту трехлетнего бюджета, в 2023-м реализуют ОФЗ на 1,75 триллиона рублей, в 2024-м — на 1,94, в 2025-м — на два триллиона. Предусмотрели и валютные заимствования в эквиваленте до миллиарда долларов.
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Занять в юанях

В какой именно валюте разместят государственные ценные бумаги, в Минфине не уточняют. Аналитики не исключают и национальных денежных единиц дружественных стран, например, китайских юаней.
Об этом говорили еще в 2015 году. В 2016-м правительство разрешило эмиссию облигаций федеральных займов в валютах государств БРИКС и ШОС.
На фоне расширения торговли с Китаем и всплеска интереса к юаням на отечественных торговых площадках в этом году крупные российские компании уже приступили к размещению облигаций в юанях. Бумаги на пять миллиардов в конце июля на Московской бирже реализовала UC Rusal, а в августе — золотодобывающий "Полюс", на 4,6 миллиарда.
Старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак назвал задачу номинировать госдолг в юанях "суперамбициозной": нужно заинтересовать китайских институциональных инвесторов и добиться согласия регулятора КНР.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)облигации федерального займа (ОФЗ)
 
 
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