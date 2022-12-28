https://ria.ru/20221228/ofz-1841655482.html

Успешное размещение: банки одолжили Минфину триллионы

Успешное размещение: банки одолжили Минфину триллионы - РИА Новости, 28.12.2022

Успешное размещение: банки одолжили Минфину триллионы

План по реализации облигаций федерального займа (ОФЗ) перевыполнили — привлекли 3,28 триллиона рублей. Основной спрос был на бумаги с плавающей ставкой — это... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T08:00

2022-12-28T08:00

2022-12-28T08:55

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

облигации федерального займа (офз)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. План по реализации облигаций федерального займа (ОФЗ) перевыполнили — привлекли 3,28 триллиона рублей. Основной спрос был на бумаги с плавающей ставкой — это защитный инструмент при нестабильности на финансовых рынках."Количественное смягчение"В четвертом квартале разместили ОФЗ на 3,14 триллиона, хотя планировалось всего 150 миллиардов. Инвесторы интересовались прежде всего облигациями с плавающим купоном — так называемыми флоатерами.В конце года на рынке наблюдается аналог количественного смягчения или прямой денежной эмиссии: Минфин предлагает много облигаций, а банки их выкупают на заемные деньги ЦБ, указывает Евгений Шатов, партнер CapitalLab.Защитный инструментПреимущество флоатеров — в пониженном процентном риске.Как добавляет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research, сказываются неопределенность ситуации, ожидания роста инфляции и процентных ставок. Это свидетельство того, что следующий год будет непростым для российских инвесторов.Крупные банкиБумаги недружественных нерезидентов заблокированы, и основными покупателями российских ОФЗ сейчас выступают крупнейшие банки, которые ранее запаслись ликвидностью, заняв у ЦБ 1,4 триллиона рублей."Внешние рынки для нас пока закрыты, а риски и страхи перевешивают желание инвесторов из дружественных стран вкладывать в долг России", — отмечает Вавилов.Финансировать дефицитГосударственные облигации — основной источник финансирования дефицита федерального бюджета. Кроме того, берут средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В этом году возьмут триллион. В дальнейшем намерены больше полагаться на заимствования.Как подчеркивал ранее премьер Михаил Мишустин, увеличение долга в разумных пределах позволит не тратить деньги из "главной кубышки".Минфин собирается использовать стандартную линейку ОФЗ — бумаги, привязанные к инфляции, и с фиксированным доходом. Согласно проекту трехлетнего бюджета, в 2023-м реализуют ОФЗ на 1,75 триллиона рублей, в 2024-м — на 1,94, в 2025-м — на два триллиона. Предусмотрели и валютные заимствования в эквиваленте до миллиарда долларов.Занять в юаняхВ какой именно валюте разместят государственные ценные бумаги, в Минфине не уточняют. Аналитики не исключают и национальных денежных единиц дружественных стран, например, китайских юаней.Об этом говорили еще в 2015 году. В 2016-м правительство разрешило эмиссию облигаций федеральных займов в валютах государств БРИКС и ШОС.На фоне расширения торговли с Китаем и всплеска интереса к юаням на отечественных торговых площадках в этом году крупные российские компании уже приступили к размещению облигаций в юанях. Бумаги на пять миллиардов в конце июля на Московской бирже реализовала UC Rusal, а в августе — золотодобывающий "Полюс", на 4,6 миллиарда.Старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак назвал задачу номинировать госдолг в юанях "суперамбициозной": нужно заинтересовать китайских институциональных инвесторов и добиться согласия регулятора КНР.

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https://ria.ru/20221120/gosdolg-1832039511.html

https://ria.ru/20221208/byudzhet-1837152890.html

https://ria.ru/20221227/fnb-1841568412.html

россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Дембинская

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), облигации федерального займа (офз)