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Володин сообщил о повышении МРОТ и прожиточного минимума - РИА Новости, 28.12.2022
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Володин сообщил о повышении МРОТ и прожиточного минимума
Володин сообщил о повышении МРОТ и прожиточного минимума - РИА Новости, 28.12.2022
Володин сообщил о повышении МРОТ и прожиточного минимума
МРОТ и прожиточный минимум повысится с 1 января, также в новом году появится "золотой стандарт" школьного образования - федеральные общеобразовательные... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T09:35
2022-12-28T10:23
общество
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. МРОТ и прожиточный минимум повысится с 1 января, также в новом году появится "золотой стандарт" школьного образования - федеральные общеобразовательные программы, и в силу вступит закон о едином пособии на детей, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин."С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей", - цитирует слова политика телеграм-канал Думы.Володин также напомнил, что с нового года вступит в силу закон о федеральных основных общеобразовательных программах (ФООП), закон о создании Социального фонда, что "упростит получение господдержки" - пособия будут назначаться автоматически или по одному заявлению.Кроме того, в силу вступит закон, позволяющий компаниям оплачивать налоги через единый налоговый счет, дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации, а родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре.Как подчеркивал парламентарий при принятии проекта бюджета на 2023 год и плановый период, законодателям на этапе проработки документа "удалось гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед гражданами", более трети бюджета в 2023 году будет направлено на социальные расходы, а в консолидированном бюджете на 2023 год социальные расходы составят более половины.Дума осенью приняла законы, устанавливающие МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля, прожиточный минимум установлен на уровне 14 375 рублей. Также был принят закон, вводящий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, которым обеспечивается ежемесячная выплата.
https://ria.ru/20221222/posobie-1840496358.html
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общество, госдума рф, вячеслав володин
Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин
09:35 28.12.2022 (обновлено: 10:23 28.12.2022)
 
Володин сообщил о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Володин сообщил о повышении МРОТ и прожиточного минимума с первого января

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. МРОТ и прожиточный минимум повысится с 1 января, также в новом году появится "золотой стандарт" школьного образования - федеральные общеобразовательные программы, и в силу вступит закон о едином пособии на детей, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей", - цитирует слова политика телеграм-канал Думы.
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Володин также напомнил, что с нового года вступит в силу закон о федеральных основных общеобразовательных программах (ФООП), закон о создании Социального фонда, что "упростит получение господдержки" - пособия будут назначаться автоматически или по одному заявлению.
Кроме того, в силу вступит закон, позволяющий компаниям оплачивать налоги через единый налоговый счет, дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации, а родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре.
Как подчеркивал парламентарий при принятии проекта бюджета на 2023 год и плановый период, законодателям на этапе проработки документа "удалось гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед гражданами", более трети бюджета в 2023 году будет направлено на социальные расходы, а в консолидированном бюджете на 2023 год социальные расходы составят более половины.
Дума осенью приняла законы, устанавливающие МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля, прожиточный минимум установлен на уровне 14 375 рублей. Также был принят закон, вводящий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, которым обеспечивается ежемесячная выплата.
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ОбществоГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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