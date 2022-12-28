https://ria.ru/20221228/marochko-1841801257.html
В ЛНР не исключили атак украинских войск в районе Кременной в Донбассе
В ЛНР не исключили атак украинских войск в районе Кременной в Донбассе - РИА Новости, 28.12.2022
В ЛНР не исключили атак украинских войск в районе Кременной в Донбассе
Киев рассматривает кременское направление в Донбассе как возможное для атак, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T07:35
2022-12-28T07:35
2022-12-28T07:38
в мире
андрей марочко
донбасс
киев
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Киев рассматривает кременское направление в Донбассе как возможное для атак, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Он уточнил, что Киев отдает приоритет данному направлению из-за преимуществ местности, в том числе хвойных лесов, которые можно использовать для маскировки техники. "Немаловажным является тот факт, что наступательные действия на данный момент возможны сразу с трех направлений: с северо-запада, запада и юго-запада от населенного пункта", - сказал Марочко. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20221014/minirovanie-1823915078.html
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в мире, андрей марочко, донбасс, киев, луганская народная республика
В мире, Андрей Марочко, Донбасс, Киев, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
07:35 28.12.2022 (обновлено: 07:38 28.12.2022)
В ЛНР не исключили атак украинских войск в районе Кременной в Донбассе
Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев рассматривает кременское направление как возможное для атак