https://ria.ru/20221228/marochko-1841801257.html

В ЛНР не исключили атак украинских войск в районе Кременной в Донбассе

В ЛНР не исключили атак украинских войск в районе Кременной в Донбассе - РИА Новости, 28.12.2022

В ЛНР не исключили атак украинских войск в районе Кременной в Донбассе

Киев рассматривает кременское направление в Донбассе как возможное для атак, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T07:35

2022-12-28T07:35

2022-12-28T07:38

в мире

андрей марочко

донбасс

киев

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Киев рассматривает кременское направление в Донбассе как возможное для атак, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Он уточнил, что Киев отдает приоритет данному направлению из-за преимуществ местности, в том числе хвойных лесов, которые можно использовать для маскировки техники. "Немаловажным является тот факт, что наступательные действия на данный момент возможны сразу с трех направлений: с северо-запада, запада и юго-запада от населенного пункта", - сказал Марочко. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20221014/minirovanie-1823915078.html

донбасс

киев

луганская народная республика

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в мире, андрей марочко, донбасс, киев, луганская народная республика