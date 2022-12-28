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Марокко может быть причастно к коррупции в Европарламенте, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
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Марокко может быть причастно к коррупции в Европарламенте, пишут СМИ
Марокко может быть причастно к коррупции в Европарламенте, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
Марокко может быть причастно к коррупции в Европарламенте, пишут СМИ
К коррупционному скандалу в Европарламенте может быть причастно и даже играть центральную роль Марокко, сообщает в среду издание Spiegel со ссылкой на документы РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-28T23:59
2022-12-29T00:00
в мире
роберта метсола
марокко
брюссель
катар
европарламент
евросоюз
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БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. К коррупционному скандалу в Европарламенте может быть причастно и даже играть центральную роль Марокко, сообщает в среду издание Spiegel со ссылкой на документы расследования. Так, главные подозреваемые экс-евродепутат Антонио Панцери, бывший заместитель главы Европарламента Ева Кайли и ее соратник Франческо Джорджи ещё задолго до получения средств от лиц, представляющих Катар, якобы работали на лоббистов Марокко, а марокканская разведка DGED уже в 2019 рекрутировала ряд европарламентёров для оказания влияния на Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&amp;D) в Европейском парламенте. Spiegel не исключает, что так называемый "Катаргейт" в скором времени будет переименован в "Мароккогейт". В начале декабря полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Речь идёт о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. На прошлой неделе стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте. Также бельгийские СМИ сообщают, что помимо Катара, на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко. Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что намерена "восстановить репутацию" этого важного европейского института. В частности, она намерена предложить изменить порядок взаимодействия депутатов с представителями иностранных государств и организаций. Предложенная реформа включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет неофициальных обществ дружбы с иностранными государствами, пересмотр свода правил поведения депутатов. Фигуранты коррупционного скандала начали давать показания. В частности, Кайли призналась, что передала своему отцу в Брюсселе портфель с наличными евро, которые он должен был спрятать. Она также рассказала, что эти средства были в ее квартире. Ранее отец политика был задержан полицией с крупной суммой наличных денег в одной из гостиниц Брюсселя. В свою очередь бывший депутат Европарламента гражданин Италии Антонио Панцери, которого считают организатором коррупционных схем, частично признал свою причастность к скандалу, связанному с вмешательством Катара и Марокко в дела ЕС. Панцери задержали в его квартире в Брюсселе, где было обнаружено 600 тысяч евро наличными. В документах расследования также фигурируют имена еще трех евродепутатов, которые могут быть причастны к коррупции.
https://ria.ru/20221222/evropa-1840592718.html
https://ria.ru/20221220/skandal-1840118452.html
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в мире, роберта метсола, марокко, брюссель, катар, европарламент, евросоюз
В мире, Роберта Метсола, Марокко, Брюссель, Катар, Европарламент, Евросоюз
23:59 28.12.2022 (обновлено: 00:00 29.12.2022)
 
Марокко может быть причастно к коррупции в Европарламенте, пишут СМИ

Spiegel: Марокко может быть замешано в деле о коррупции в Европарламенте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. К коррупционному скандалу в Европарламенте может быть причастно и даже играть центральную роль Марокко, сообщает в среду издание Spiegel со ссылкой на документы расследования.
"Конфиденциальные документы усиливают подозрение, что Марокко могло оказывать легальное и нелегальное влияние на Брюссель даже более интенсивно и дольше, чем Катар", - пишет издание.
Так, главные подозреваемые экс-евродепутат Антонио Панцери, бывший заместитель главы Европарламента Ева Кайли и ее соратник Франческо Джорджи ещё задолго до получения средств от лиц, представляющих Катар, якобы работали на лоббистов Марокко, а марокканская разведка DGED уже в 2019 рекрутировала ряд европарламентёров для оказания влияния на Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) в Европейском парламенте.
Spiegel не исключает, что так называемый "Катаргейт" в скором времени будет переименован в "Мароккогейт".
В начале декабря полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
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Речь идёт о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. На прошлой неделе стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте. Также бельгийские СМИ сообщают, что помимо Катара, на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что намерена "восстановить репутацию" этого важного европейского института. В частности, она намерена предложить изменить порядок взаимодействия депутатов с представителями иностранных государств и организаций. Предложенная реформа включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет неофициальных обществ дружбы с иностранными государствами, пересмотр свода правил поведения депутатов.
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Фигуранты коррупционного скандала в Европарламенте начали давать показания
Фигуранты коррупционного скандала начали давать показания. В частности, Кайли призналась, что передала своему отцу в Брюсселе портфель с наличными евро, которые он должен был спрятать. Она также рассказала, что эти средства были в ее квартире. Ранее отец политика был задержан полицией с крупной суммой наличных денег в одной из гостиниц Брюсселя.
В свою очередь бывший депутат Европарламента гражданин Италии Антонио Панцери, которого считают организатором коррупционных схем, частично признал свою причастность к скандалу, связанному с вмешательством Катара и Марокко в дела ЕС. Панцери задержали в его квартире в Брюсселе, где было обнаружено 600 тысяч евро наличными. В документах расследования также фигурируют имена еще трех евродепутатов, которые могут быть причастны к коррупции.
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В миреРоберта МетсолаМароккоБрюссельКатарЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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