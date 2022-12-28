https://ria.ru/20221228/knigi-1841907448.html

В России продлили господдержку небольших книжных магазинов

В России продлили господдержку небольших книжных магазинов - РИА Новости, 28.12.2022

В России продлили господдержку небольших книжных магазинов

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 января 2025 года возможность получения господдержки компаниями малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:15

2022-12-28T14:15

2022-12-28T14:16

экономика

владимир путин

россия

госдума рф

российский книжный союз

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 января 2025 года возможность получения господдержки компаниями малого и среднего бизнеса, которые продают детскую и учебную литературу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Органы госвласти и местного самоуправления вправе оказывать финансовую, гарантийную, имущественную, информационную, консультационную поддержку субъектам МСП, работающим в сфере социального предпринимательства. В частности, до конца текущего года такую поддержку могут получать компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся продажей книг для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы. Закон продлевает такую возможность на два года – до конца 2024 года. Это будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию данной социально значимой отрасли, особенно в регионах, где сложилась непростая экономическая ситуация с распространением книг через небольшие книжные магазины. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. По информации комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, доля киосков в структуре рыночных каналов сбыта книжной продукции в России постепенно сокращается. По итогам 2021 года она составила лишь 0,1% (71 миллион рублей), тогда как по итогам 2014 года составляла 4,2%. По данным единого реестра Российского книжного союза, по состоянию на июль 2022 года в России насчитывалось около 5300 книжных магазинов. При этом порядка 70% из них составляют небольшие магазины с годовым оборотом по книгам менее 15 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221207/putin-1837062961.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, россия, госдума рф, российский книжный союз