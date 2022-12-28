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В России продлили господдержку небольших книжных магазинов - РИА Новости, 28.12.2022
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В России продлили господдержку небольших книжных магазинов
В России продлили господдержку небольших книжных магазинов - РИА Новости, 28.12.2022
В России продлили господдержку небольших книжных магазинов
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 января 2025 года возможность получения господдержки компаниями малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:15
2022-12-28T14:16
экономика
владимир путин
россия
госдума рф
российский книжный союз
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 января 2025 года возможность получения господдержки компаниями малого и среднего бизнеса, которые продают детскую и учебную литературу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Органы госвласти и местного самоуправления вправе оказывать финансовую, гарантийную, имущественную, информационную, консультационную поддержку субъектам МСП, работающим в сфере социального предпринимательства. В частности, до конца текущего года такую поддержку могут получать компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся продажей книг для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы. Закон продлевает такую возможность на два года – до конца 2024 года. Это будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию данной социально значимой отрасли, особенно в регионах, где сложилась непростая экономическая ситуация с распространением книг через небольшие книжные магазины. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. По информации комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, доля киосков в структуре рыночных каналов сбыта книжной продукции в России постепенно сокращается. По итогам 2021 года она составила лишь 0,1% (71 миллион рублей), тогда как по итогам 2014 года составляла 4,2%. По данным единого реестра Российского книжного союза, по состоянию на июль 2022 года в России насчитывалось около 5300 книжных магазинов. При этом порядка 70% из них составляют небольшие магазины с годовым оборотом по книгам менее 15 миллионов рублей.
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экономика, владимир путин, россия, госдума рф, российский книжный союз
Экономика, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Российский Книжный Союз
14:15 28.12.2022 (обновлено: 14:16 28.12.2022)
 
В России продлили господдержку небольших книжных магазинов

Путин подписал закон о продлении господдержки небольших книжных магазинов до 2025 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПокупатель в книжном магазине
Покупатель в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Покупатель в книжном магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 января 2025 года возможность получения господдержки компаниями малого и среднего бизнеса, которые продают детскую и учебную литературу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Органы госвласти и местного самоуправления вправе оказывать финансовую, гарантийную, имущественную, информационную, консультационную поддержку субъектам МСП, работающим в сфере социального предпринимательства.
В частности, до конца текущего года такую поддержку могут получать компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся продажей книг для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы.
Закон продлевает такую возможность на два года – до конца 2024 года. Это будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию данной социально значимой отрасли, особенно в регионах, где сложилась непростая экономическая ситуация с распространением книг через небольшие книжные магазины. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
По информации комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, доля киосков в структуре рыночных каналов сбыта книжной продукции в России постепенно сокращается. По итогам 2021 года она составила лишь 0,1% (71 миллион рублей), тогда как по итогам 2014 года составляла 4,2%.
По данным единого реестра Российского книжного союза, по состоянию на июль 2022 года в России насчитывалось около 5300 книжных магазинов. При этом порядка 70% из них составляют небольшие магазины с годовым оборотом по книгам менее 15 миллионов рублей.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГосдума РФРоссийский Книжный Союз
 
 
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