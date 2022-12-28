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Российские интернет-магазины снимают с продажи игрушки "Хагги Вагги" - РИА Новости, 28.12.2022
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Российские интернет-магазины снимают с продажи игрушки "Хагги Вагги"
Российские интернет-магазины снимают с продажи игрушки "Хагги Вагги" - РИА Новости, 28.12.2022
Российские интернет-магазины снимают с продажи игрушки "Хагги Вагги"
Российские интернет-магазины и маркетплейсы снимают с продажи детские игрушки "Хагги Вагги" после того, как в них было обнаружено опасное химическое вещество,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:05
2022-12-28T17:17
роскачество
россия
дети
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские интернет-магазины и маркетплейсы снимают с продажи детские игрушки "Хагги Вагги" после того, как в них было обнаружено опасное химическое вещество, сообщает Роскачество. В декабре эта организация объявила результаты своего исследования, которое показало, что 89% анализируемых образцов имели превышения по содержанию фенола, а также то, что те не обладают сертификатами соответствия. "Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркет" и "СберМегаМаркет" удалили карточки товаров с игрушками "Хагги Вагги", страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов. Интернет-магазины "Азбука детства" и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента, товары скрыты на сайте и не допускаются к продаже", - говорится в сообщении. В Роскачестве также отметили, что Elmers-mama рассматривает вопрос по изменению показателей качества при приемке продукции, а "Детский мир" запросил у производителей результаты повторных испытаний - без такого подтверждения новые поставки будут блокироваться.
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роскачество, россия, дети, общество
Роскачество, Россия, Дети, Общество
16:05 28.12.2022 (обновлено: 17:17 28.12.2022)
 
Российские интернет-магазины снимают с продажи игрушки "Хагги Вагги"

Роскачество: российские интернет-магазины снимают с продажи детские игрушки "Хагги Вагги"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМягкая игрушка "Хагги Вагги"
Мягкая игрушка Хагги Вагги - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мягкая игрушка "Хагги Вагги". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские интернет-магазины и маркетплейсы снимают с продажи детские игрушки "Хагги Вагги" после того, как в них было обнаружено опасное химическое вещество, сообщает Роскачество.
В декабре эта организация объявила результаты своего исследования, которое показало, что 89% анализируемых образцов имели превышения по содержанию фенола, а также то, что те не обладают сертификатами соответствия.
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"Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркет" и "СберМегаМаркет" удалили карточки товаров с игрушками "Хагги Вагги", страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов. Интернет-магазины "Азбука детства" и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента, товары скрыты на сайте и не допускаются к продаже", - говорится в сообщении.
В Роскачестве также отметили, что Elmers-mama рассматривает вопрос по изменению показателей качества при приемке продукции, а "Детский мир" запросил у производителей результаты повторных испытаний - без такого подтверждения новые поставки будут блокироваться.
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