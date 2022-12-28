https://ria.ru/20221228/khaggi-1841949418.html

Российские интернет-магазины снимают с продажи игрушки "Хагги Вагги"

Российские интернет-магазины снимают с продажи игрушки "Хагги Вагги" - РИА Новости, 28.12.2022

Российские интернет-магазины снимают с продажи игрушки "Хагги Вагги"

Российские интернет-магазины и маркетплейсы снимают с продажи детские игрушки "Хагги Вагги" после того, как в них было обнаружено опасное химическое вещество,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:05

2022-12-28T16:05

2022-12-28T17:17

роскачество

россия

дети

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские интернет-магазины и маркетплейсы снимают с продажи детские игрушки "Хагги Вагги" после того, как в них было обнаружено опасное химическое вещество, сообщает Роскачество. В декабре эта организация объявила результаты своего исследования, которое показало, что 89% анализируемых образцов имели превышения по содержанию фенола, а также то, что те не обладают сертификатами соответствия. "Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркет" и "СберМегаМаркет" удалили карточки товаров с игрушками "Хагги Вагги", страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов. Интернет-магазины "Азбука детства" и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента, товары скрыты на сайте и не допускаются к продаже", - говорится в сообщении. В Роскачестве также отметили, что Elmers-mama рассматривает вопрос по изменению показателей качества при приемке продукции, а "Детский мир" запросил у производителей результаты повторных испытаний - без такого подтверждения новые поставки будут блокироваться.

https://ria.ru/20221118/tsirk-1832584540.html

https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839348435.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

роскачество, россия, дети, общество