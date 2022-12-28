https://ria.ru/20221228/itogi-1841937768.html

Активисты движения "Команда 47" подвели итоги работы в 2022 году

Активисты движения "Команда 47" подвели итоги работы в 2022 году - РИА Новости, 28.12.2022

Активисты движения "Команда 47" подвели итоги работы в 2022 году

Около полутонны посылок с новогодними подарками для добровольцев и мобилизованных, занятых в СВО, собрали активисты движения Ленинградской области "Команда 47", РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:33

2022-12-28T15:33

2022-12-28T15:33

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Около полутонны посылок с новогодними подарками для добровольцев и мобилизованных, занятых в СВО, собрали активисты движения Ленинградской области "Команда 47", встретившиеся с губернатором региона Александром Дрозденко.Более 250 активистов движения со всех уголков области собрались в здании администрации региона чтобы подвести итоги работы за год, рассказать о своих планах и поделиться накопленным опытом, сообщает пресс-служба администрации области.Несмотря на то, что Год Команды 47 завершается, она не прекращает свою работу и чтобы не останавливать развитие движения, 2023 год в Ленинградской области объявлен Годом Команды знаний, подчеркнул он."Не сомневаюсь, что у всех членов Команды 47 найдутся идеи и предложения о том, какими добрыми, позитивными делами наполнить наступающий год. Минувший год нас сплотил. Я верю, что то добро, которое вы, как часть команды, дарите людям, жителям Ленинградской области, военнослужащим - это добро обязательно вернется к вам и в ваши семьи", — поблагодарил глава региона активистов движения.Отличившиеся в декабре активисты в торжественной обстановке получили благодарственные письма губернатора, все участники встречи ― форму команды 47, универсальные электронные билеты в музеи и театры области. В ходе встречи состоялась премьера видеофильма о Команде 47.Команда 47 — это свыше 97 тысяч постов с хэштегом #Команда47 с более чем 73 миллиона просмотров в социальных сетях. Свыше 5,2 тысячи публикаций в СМИ с потенциальной аудиторией более 64,3 миллиона человек. По результатам социологического исследования, свыше 55% опрошенных знают об этом общественном движении, принимали и хотели бы принять участие в его мероприятиях более 45% опрошенных.

https://ria.ru/20220915/vozmozhnosti-1816953795.html

https://ria.ru/20220218/aktivisty-1773543606.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко