Рейтинг@Mail.ru
Активисты движения "Команда 47" подвели итоги работы в 2022 году - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20221228/itogi-1841937768.html
Активисты движения "Команда 47" подвели итоги работы в 2022 году
Активисты движения "Команда 47" подвели итоги работы в 2022 году - РИА Новости, 28.12.2022
Активисты движения "Команда 47" подвели итоги работы в 2022 году
Около полутонны посылок с новогодними подарками для добровольцев и мобилизованных, занятых в СВО, собрали активисты движения Ленинградской области "Команда 47", РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:33
2022-12-28T15:33
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841935767_0:34:738:449_1920x0_80_0_0_ce0609e84b22e494013e6df72ec6a89e.png
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Около полутонны посылок с новогодними подарками для добровольцев и мобилизованных, занятых в СВО, собрали активисты движения Ленинградской области "Команда 47", встретившиеся с губернатором региона Александром Дрозденко.Более 250 активистов движения со всех уголков области собрались в здании администрации региона чтобы подвести итоги работы за год, рассказать о своих планах и поделиться накопленным опытом, сообщает пресс-служба администрации области.Несмотря на то, что Год Команды 47 завершается, она не прекращает свою работу и чтобы не останавливать развитие движения, 2023 год в Ленинградской области объявлен Годом Команды знаний, подчеркнул он."Не сомневаюсь, что у всех членов Команды 47 найдутся идеи и предложения о том, какими добрыми, позитивными делами наполнить наступающий год. Минувший год нас сплотил. Я верю, что то добро, которое вы, как часть команды, дарите людям, жителям Ленинградской области, военнослужащим - это добро обязательно вернется к вам и в ваши семьи", — поблагодарил глава региона активистов движения.Отличившиеся в декабре активисты в торжественной обстановке получили благодарственные письма губернатора, все участники встречи ― форму команды 47, универсальные электронные билеты в музеи и театры области. В ходе встречи состоялась премьера видеофильма о Команде 47.Команда 47 — это свыше 97 тысяч постов с хэштегом #Команда47 с более чем 73 миллиона просмотров в социальных сетях. Свыше 5,2 тысячи публикаций в СМИ с потенциальной аудиторией более 64,3 миллиона человек. По результатам социологического исследования, свыше 55% опрошенных знают об этом общественном движении, принимали и хотели бы принять участие в его мероприятиях более 45% опрошенных.
https://ria.ru/20220915/vozmozhnosti-1816953795.html
https://ria.ru/20220218/aktivisty-1773543606.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841935767_82:0:738:492_1920x0_80_0_0_ed7dad9d5828db94bdde37be49a67f8d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко
15:33 28.12.2022
 

Активисты движения "Команда 47" подвели итоги работы в 2022 году

© Фото : правительство Ленинградской областиАктивисты движения "Команда 47" подвели итоги работы в 2022 году
Активисты движения Команда 47 подвели итоги работы в 2022 году - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : правительство Ленинградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Около полутонны посылок с новогодними подарками для добровольцев и мобилизованных, занятых в СВО, собрали активисты движения Ленинградской области "Команда 47", встретившиеся с губернатором региона Александром Дрозденко.
Более 250 активистов движения со всех уголков области собрались в здании администрации региона чтобы подвести итоги работы за год, рассказать о своих планах и поделиться накопленным опытом, сообщает пресс-служба администрации области.
"Хочу поблагодарить всех вас ― и вместе с вами сказать спасибо десяткам тысяч ленинградцев, которые стали участниками Команды 47. Это тысячи участников, тысячи добрых дел, тысячи сообщений в интернете, тысячи желающих помочь, это мощная поддержка НКО и координация ресурсов и общественных инициатив", - отметил на встрече Дрозденко.
Несмотря на то, что Год Команды 47 завершается, она не прекращает свою работу и чтобы не останавливать развитие движения, 2023 год в Ленинградской области объявлен Годом Команды знаний, подчеркнул он.
На гражданском форуме в Ленобласти создадут Карту возможностей Команды 47 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 12:56Ленинградская область
На гражданском форуме в Ленобласти создадут "Карту возможностей Команды 47"
"Не сомневаюсь, что у всех членов Команды 47 найдутся идеи и предложения о том, какими добрыми, позитивными делами наполнить наступающий год. Минувший год нас сплотил. Я верю, что то добро, которое вы, как часть команды, дарите людям, жителям Ленинградской области, военнослужащим - это добро обязательно вернется к вам и в ваши семьи", — поблагодарил глава региона активистов движения.
Отличившиеся в декабре активисты в торжественной обстановке получили благодарственные письма губернатора, все участники встречи ― форму команды 47, универсальные электронные билеты в музеи и театры области. В ходе встречи состоялась премьера видеофильма о Команде 47.
Команда 47 — это свыше 97 тысяч постов с хэштегом #Команда47 с более чем 73 миллиона просмотров в социальных сетях. Свыше 5,2 тысячи публикаций в СМИ с потенциальной аудиторией более 64,3 миллиона человек. По результатам социологического исследования, свыше 55% опрошенных знают об этом общественном движении, принимали и хотели бы принять участие в его мероприятиях более 45% опрошенных.
Работа Команды 47 - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 13:15Ленинградская область
Глава Ленобласти поддержал неравнодушных активистов "Команды 47"
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала