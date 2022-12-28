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Шадаев предложил сделать продвижение IT-стартапов приоритетом в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022
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Шадаев предложил сделать продвижение IT-стартапов приоритетом в 2023 году
Шадаев предложил сделать продвижение IT-стартапов приоритетом в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022
Шадаев предложил сделать продвижение IT-стартапов приоритетом в 2023 году
Продвижение стартапов в сфере IT должно стать приоритетом в 2023 году, также рассматриваются идеи о создании дополнительных механизмов их поддержки, сообщил... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:52
2022-12-28T19:52
it-компании
экономика
максут шадаев
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Продвижение стартапов в сфере IT должно стать приоритетом в 2023 году, также рассматриваются идеи о создании дополнительных механизмов их поддержки, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года. "Очень много... идей поступило по поводу поддержки стартапов. Большая часть из них - очень интересная, есть вопросы очень сложные, у нас, честно говоря, не было пока возможности их проработать глубоко. Поэтому у меня предложение следующее: вообще весь следующий год сделать годом стартапов, насколько это возможно", - отметил министр. Шадаев также подчеркнул, что нужно понять, как стимулировать бизнес вкладываться в стартапы. "Нам все нравится, все поддерживаем, но просто по части предложений нам сложно пока даже технически оценить их проходимость, надо будет все это согласовывать. Считаем, что это точно должно стать нашим приоритетом на следующий год: думать, какие нам механизмы включить, чтобы стартапы продвигать", - добавил глава Минцифры. В апреле Шадаев заявил, что главной проблемой стартапов в России на сегодняшний день является разорванность цепочки господдержки, Минцифры РФ планирует обсудить, как улучшить данную ситуацию. В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из федерального бюджета ежегодно будут выделяться бюджетные ассигнования на осуществление грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий. В данный момент у Минцифры три института развития, которые предоставляют такую поддержку. Это Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково" и Российский фонд развития информационных технологий.
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it-компании, экономика, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
IT-компании, Экономика, Максут Шадаев, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
19:52 28.12.2022
 
Шадаев предложил сделать продвижение IT-стартапов приоритетом в 2023 году

Глава Минцифры Шадаев предложил сделать продвижение IT-стартапов приоритетом в 2023 году

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Продвижение стартапов в сфере IT должно стать приоритетом в 2023 году, также рассматриваются идеи о создании дополнительных механизмов их поддержки, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года.
"Очень много... идей поступило по поводу поддержки стартапов. Большая часть из них - очень интересная, есть вопросы очень сложные, у нас, честно говоря, не было пока возможности их проработать глубоко. Поэтому у меня предложение следующее: вообще весь следующий год сделать годом стартапов, насколько это возможно", - отметил министр.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 18:19
Минцифры выступило против ограничений на выезд IT-специалистов за рубеж
Шадаев также подчеркнул, что нужно понять, как стимулировать бизнес вкладываться в стартапы.
"Нам все нравится, все поддерживаем, но просто по части предложений нам сложно пока даже технически оценить их проходимость, надо будет все это согласовывать. Считаем, что это точно должно стать нашим приоритетом на следующий год: думать, какие нам механизмы включить, чтобы стартапы продвигать", - добавил глава Минцифры.
В апреле Шадаев заявил, что главной проблемой стартапов в России на сегодняшний день является разорванность цепочки господдержки, Минцифры РФ планирует обсудить, как улучшить данную ситуацию.
В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из федерального бюджета ежегодно будут выделяться бюджетные ассигнования на осуществление грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий.
В данный момент у Минцифры три института развития, которые предоставляют такую поддержку. Это Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково" и Российский фонд развития информационных технологий.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 18:23
Минцифры хочет расширить список IT-специальностей для отсрочки от призыва
 
IT-компанииЭкономикаМаксут ШадаевРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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