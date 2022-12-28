https://ria.ru/20221228/it-startapy-1842035646.html

Шадаев предложил сделать продвижение IT-стартапов приоритетом в 2023 году

Шадаев предложил сделать продвижение IT-стартапов приоритетом в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022

Шадаев предложил сделать продвижение IT-стартапов приоритетом в 2023 году

Продвижение стартапов в сфере IT должно стать приоритетом в 2023 году, также рассматриваются идеи о создании дополнительных механизмов их поддержки, сообщил... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:52

2022-12-28T19:52

2022-12-28T19:52

it-компании

экономика

максут шадаев

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Продвижение стартапов в сфере IT должно стать приоритетом в 2023 году, также рассматриваются идеи о создании дополнительных механизмов их поддержки, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года. "Очень много... идей поступило по поводу поддержки стартапов. Большая часть из них - очень интересная, есть вопросы очень сложные, у нас, честно говоря, не было пока возможности их проработать глубоко. Поэтому у меня предложение следующее: вообще весь следующий год сделать годом стартапов, насколько это возможно", - отметил министр. Шадаев также подчеркнул, что нужно понять, как стимулировать бизнес вкладываться в стартапы. "Нам все нравится, все поддерживаем, но просто по части предложений нам сложно пока даже технически оценить их проходимость, надо будет все это согласовывать. Считаем, что это точно должно стать нашим приоритетом на следующий год: думать, какие нам механизмы включить, чтобы стартапы продвигать", - добавил глава Минцифры. В апреле Шадаев заявил, что главной проблемой стартапов в России на сегодняшний день является разорванность цепочки господдержки, Минцифры РФ планирует обсудить, как улучшить данную ситуацию. В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из федерального бюджета ежегодно будут выделяться бюджетные ассигнования на осуществление грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий. В данный момент у Минцифры три института развития, которые предоставляют такую поддержку. Это Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково" и Российский фонд развития информационных технологий.

https://ria.ru/20221228/it-1842007878.html

https://ria.ru/20221228/otsrochka-1842009169.html

россия

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Владимир Лаврентьев

it-компании, экономика, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)