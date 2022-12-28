https://ria.ru/20221228/it-kompanii-1842030655.html
Около семи тысяч IT-компаний в России лишились аккредитации
Около семи тысяч IT-компаний в России лишились аккредитации - РИА Новости, 28.12.2022
Около семи тысяч IT-компаний в России лишились аккредитации
Около 7 тысяч IT-компаний в РФ лишились аккредитации, не успев подать согласие в ФНС на раскрытие налоговой тайны, сообщил глава министерства Максут Шадаев в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:24
2022-12-28T19:24
2022-12-28T19:24
экономика
максут шадаев
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
it-компании
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Около 7 тысяч IT-компаний в РФ лишились аккредитации, не успев подать согласие в ФНС на раскрытие налоговой тайны, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года. Министр в конце ноября в кулуарах конференции AI Journey заявил, что более 10 тысяч из 26,7 тысяч аккредитованных российских IT-компаний не предоставили в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны, их лишат аккредитации. "Жалко 7 тысяч компаний - это жалко. У нас единичные обращения есть тех, кто реально либо совсем не смог (подать согласие на раскрытие налоговой тайны в ФНС - ред.), либо совсем не понял, что надо подать согласие на раскрытие. Но это жесткое требование постановления, здесь мы ничего сделать не сможем, к сожалению", - ответил Шадаев на вопрос модератора, сколько компаний лишилось аккредитации. Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица. Министерство также в октябре сообщало, что IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Согласно утвержденным в октябре новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.
https://ria.ru/20221228/it-kompanii-1842022300.html
https://ria.ru/20221228/it-1842007878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максут шадаев, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), it-компании, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Максут Шадаев, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), IT-компании, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Около семи тысяч IT-компаний в России лишились аккредитации
Около семи тысяч IT-фирм в России лишились аккредитации из-за нераскрытия налоговой тайны
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Около 7 тысяч IT-компаний в РФ лишились аккредитации, не успев подать согласие в ФНС на раскрытие налоговой тайны, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года.
Министр в конце ноября в кулуарах конференции AI Journey заявил, что более 10 тысяч из 26,7 тысяч аккредитованных российских IT-компаний не предоставили в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны, их лишат аккредитации.
"Жалко 7 тысяч компаний - это жалко. У нас единичные обращения есть тех, кто реально либо совсем не смог (подать согласие на раскрытие налоговой тайны в ФНС - ред.), либо совсем не понял, что надо подать согласие на раскрытие. Но это жесткое требование постановления, здесь мы ничего сделать не сможем, к сожалению", - ответил Шадаев на вопрос модератора, сколько компаний лишилось аккредитации.
Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.
Министерство также в октябре сообщало, что IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Согласно утвержденным в октябре новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.