https://ria.ru/20221228/it-kompanii-1842030655.html

Около семи тысяч IT-компаний в России лишились аккредитации

Около семи тысяч IT-компаний в России лишились аккредитации - РИА Новости, 28.12.2022

Около семи тысяч IT-компаний в России лишились аккредитации

Около 7 тысяч IT-компаний в РФ лишились аккредитации, не успев подать согласие в ФНС на раскрытие налоговой тайны, сообщил глава министерства Максут Шадаев в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:24

2022-12-28T19:24

2022-12-28T19:24

экономика

максут шадаев

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

it-компании

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Около 7 тысяч IT-компаний в РФ лишились аккредитации, не успев подать согласие в ФНС на раскрытие налоговой тайны, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года. Министр в конце ноября в кулуарах конференции AI Journey заявил, что более 10 тысяч из 26,7 тысяч аккредитованных российских IT-компаний не предоставили в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны, их лишат аккредитации. "Жалко 7 тысяч компаний - это жалко. У нас единичные обращения есть тех, кто реально либо совсем не смог (подать согласие на раскрытие налоговой тайны в ФНС - ред.), либо совсем не понял, что надо подать согласие на раскрытие. Но это жесткое требование постановления, здесь мы ничего сделать не сможем, к сожалению", - ответил Шадаев на вопрос модератора, сколько компаний лишилось аккредитации. Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица. Министерство также в октябре сообщало, что IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Согласно утвержденным в октябре новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.

https://ria.ru/20221228/it-kompanii-1842022300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, максут шадаев, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), it-компании, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)