https://ria.ru/20221228/it-kompanii-1842022300.html

Около 900 IT-компаний в России получили аккредитацию по новому порядку

Около 900 IT-компаний в России получили аккредитацию по новому порядку - РИА Новости, 28.12.2022

Около 900 IT-компаний в России получили аккредитацию по новому порядку

Порядка 900 российских IT-компаний уже получили аккредитацию по новому порядку, всего ста компаниям отказали в ней, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:52

2022-12-28T18:52

2022-12-28T18:53

экономика

максут шадаев

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

it-компании

технологии

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Порядка 900 российских IT-компаний уже получили аккредитацию по новому порядку, всего ста компаниям отказали в ней, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев в ходе прямого эфира об IT-итогах 2022 года. Правительство РФ в октябре утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки. Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.

https://ria.ru/20221228/it-1842007878.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-компании, технологии