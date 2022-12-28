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Около 900 IT-компаний в России получили аккредитацию по новому порядку - РИА Новости, 28.12.2022
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Около 900 IT-компаний в России получили аккредитацию по новому порядку
Около 900 IT-компаний в России получили аккредитацию по новому порядку - РИА Новости, 28.12.2022
Около 900 IT-компаний в России получили аккредитацию по новому порядку
Порядка 900 российских IT-компаний уже получили аккредитацию по новому порядку, всего ста компаниям отказали в ней, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:52
2022-12-28T18:53
экономика
максут шадаев
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
it-компании
технологии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Порядка 900 российских IT-компаний уже получили аккредитацию по новому порядку, всего ста компаниям отказали в ней, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев в ходе прямого эфира об IT-итогах 2022 года. Правительство РФ в октябре утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки. Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.
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экономика, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-компании, технологии
Экономика, Максут Шадаев, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), IT-компании, Технологии
18:52 28.12.2022 (обновлено: 18:53 28.12.2022)
 
Около 900 IT-компаний в России получили аккредитацию по новому порядку

Шадаев: около 900 IT-компаний в России уже получили аккредитацию по новому порядку

© Фото : Pexels / ThisIsEngineeringРабота в IT
Работа в IT - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : Pexels / ThisIsEngineering
Работа в IT. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Порядка 900 российских IT-компаний уже получили аккредитацию по новому порядку, всего ста компаниям отказали в ней, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев в ходе прямого эфира об IT-итогах 2022 года.
"Порядка 900 компаний уже аккредитованы по новому порядку, эта цифра больше тех, кто получал отказ. Отказов всего около ста. Основная причина отказов - неправильно оформленное согласие на раскрытие налоговой тайны", - отметил министр.
Правительство РФ в октябре утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.
Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 18:19
Минцифры выступило против ограничений на выезд IT-специалистов за рубеж
 
ЭкономикаМаксут ШадаевРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)IT-компанииТехнологии
 
 
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