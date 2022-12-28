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Минцифры выступило против ограничений на выезд IT-специалистов за рубеж - РИА Новости, 28.12.2022
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Минцифры выступило против ограничений на выезд IT-специалистов за рубеж
Минцифры выступило против ограничений на выезд IT-специалистов за рубеж - РИА Новости, 28.12.2022
Минцифры выступило против ограничений на выезд IT-специалистов за рубеж
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило против введения ограничений для IT-специалистов на выезд за пределы России, заявил... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:19
2022-12-28T22:21
россия
общество
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило против введения ограничений для IT-специалистов на выезд за пределы России, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время вебинара в Telegram-канале."Считаем, что ограничений никаких не нужно — более того, наверное, в этой ситуации они будут вредными. Наоборот, мы хотим сказать: ребята, те, кто уехал, — возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании", — сказал он.Он также сообщил о планах поставить вопрос о расширении списка IT-специальностей, позволяющих получить отсрочку от призыва на военную службу. Сейчас, как напомнил глава Минцифры, действуют жесткие нормативные акты — указ президента, постановление правительства, согласно которому есть 75 профессий, предоставляющих такое право."Есть ряд специальностей технических, наверное, надо ставить вопрос об их включении дополнительном в наше постановление правительства, поэтому будем это делать. Все, что сможем провести как IT-специальность, все проведем", — добавил Шадаев.По его словам, подача заявлений на отсрочку будет открыта 23 января. Кроме того, сотрудник сможет самостоятельно подать заявление — ему не придется предоставлять документы начальству.Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что один из депутатов выступил с инициативой запретить выезд из страны для IT-специалистов.В середине декабря Минцифры выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Там отметили, что это может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений. При этом ведомство не одобрило дистанционный формат для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в государственные контракты.Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о призыве 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. В декабре российский лидер заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, "выстраивать эту систему по-современному".
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россия, общество, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Общество, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
18:19 28.12.2022 (обновлено: 22:21 28.12.2022)
 
Минцифры выступило против ограничений на выезд IT-специалистов за рубеж

Глава Минцифры Шадаев выступил против ограничений на выезд из России для IT-специалистов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило против введения ограничений для IT-специалистов на выезд за пределы России, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время вебинара в Telegram-канале.
"Считаем, что ограничений никаких не нужно — более того, наверное, в этой ситуации они будут вредными. Наоборот, мы хотим сказать: ребята, те, кто уехал, — возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании", — сказал он.
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Он также сообщил о планах поставить вопрос о расширении списка IT-специальностей, позволяющих получить отсрочку от призыва на военную службу. Сейчас, как напомнил глава Минцифры, действуют жесткие нормативные акты — указ президента, постановление правительства, согласно которому есть 75 профессий, предоставляющих такое право.
"Есть ряд специальностей технических, наверное, надо ставить вопрос об их включении дополнительном в наше постановление правительства, поэтому будем это делать. Все, что сможем провести как IT-специальность, все проведем", — добавил Шадаев.
По его словам, подача заявлений на отсрочку будет открыта 23 января. Кроме того, сотрудник сможет самостоятельно подать заявление — ему не придется предоставлять документы начальству.
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В середине декабря Минцифры выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Там отметили, что это может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений. При этом ведомство не одобрило дистанционный формат для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в государственные контракты.
Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о призыве 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. В декабре российский лидер заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, "выстраивать эту систему по-современному".
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РоссияОбществоМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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