https://ria.ru/20221228/it-1842007878.html

Минцифры выступило против ограничений на выезд IT-специалистов за рубеж

Минцифры выступило против ограничений на выезд IT-специалистов за рубеж - РИА Новости, 28.12.2022

Минцифры выступило против ограничений на выезд IT-специалистов за рубеж

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило против введения ограничений для IT-специалистов на выезд за пределы России, заявил... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:19

2022-12-28T18:19

2022-12-28T22:21

россия

общество

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794019976_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_9002bbb25327b10339f9d3f37082c63a.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило против введения ограничений для IT-специалистов на выезд за пределы России, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время вебинара в Telegram-канале."Считаем, что ограничений никаких не нужно — более того, наверное, в этой ситуации они будут вредными. Наоборот, мы хотим сказать: ребята, те, кто уехал, — возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании", — сказал он.Он также сообщил о планах поставить вопрос о расширении списка IT-специальностей, позволяющих получить отсрочку от призыва на военную службу. Сейчас, как напомнил глава Минцифры, действуют жесткие нормативные акты — указ президента, постановление правительства, согласно которому есть 75 профессий, предоставляющих такое право."Есть ряд специальностей технических, наверное, надо ставить вопрос об их включении дополнительном в наше постановление правительства, поэтому будем это делать. Все, что сможем провести как IT-специальность, все проведем", — добавил Шадаев.По его словам, подача заявлений на отсрочку будет открыта 23 января. Кроме того, сотрудник сможет самостоятельно подать заявление — ему не придется предоставлять документы начальству.Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что один из депутатов выступил с инициативой запретить выезд из страны для IT-специалистов.В середине декабря Минцифры выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Там отметили, что это может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений. При этом ведомство не одобрило дистанционный формат для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в государственные контракты.Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о призыве 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий. В декабре российский лидер заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать, "выстраивать эту систему по-современному".

https://ria.ru/20221228/it-kompanii-1842022300.html

https://ria.ru/20221220/poteri-1839979594.html

https://ria.ru/20221223/itogi-1840865654.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)