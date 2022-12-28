https://ria.ru/20221228/indoneziya-1841640147.html

Власти Индонезии рассказали, сколько российских туристов ждут в 2023 году

Власти Индонезии рассказали, сколько российских туристов ждут в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022

Власти Индонезии рассказали, сколько российских туристов ждут в 2023 году

Индонезия планирует принять от 40 до 85 тысяч российских туристов в 2023 году, заявил представитель министерства туризма и креативной экономики Ни Маде Аю... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:30

2022-12-28T10:30

2022-12-28T12:18

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Индонезия планирует принять от 40 до 85 тысяч российских туристов в 2023 году, заявил представитель министерства туризма и креативной экономики Ни Маде Аю Мартини. "Мы нацелены на российский рынок. В следующем году мы планируем принять минимум 40,2 тысячи человек из России, а наша максимальная цель — около 85 тысяч туристов", – приводит местное агентство ANTARA слова чиновника. По оценке Мартини, всего Индонезия надеется принять от 3,5 до 7,4 миллиона туристов в 2023 году. Ранее индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес заявил РИА Новости, что Индонезия надеется запустить прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали до начала лета 2023 года. По данным АТОР, за с января по сентябрь 2022 года российский турпоток в Индонезию достиг показателя в 25 133 прибытия.

https://ria.ru/20221214/bali-1838268925.html

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, индонезия, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море