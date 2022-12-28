https://ria.ru/20221228/indoneziya-1841640147.html
Власти Индонезии рассказали, сколько российских туристов ждут в 2023 году
Власти Индонезии рассказали, сколько российских туристов ждут в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022
Власти Индонезии рассказали, сколько российских туристов ждут в 2023 году
Индонезия планирует принять от 40 до 85 тысяч российских туристов в 2023 году, заявил представитель министерства туризма и креативной экономики Ни Маде Аю... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:30
2022-12-28T10:30
2022-12-28T12:18
туризм
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туризм
индонезия
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Индонезия планирует принять от 40 до 85 тысяч российских туристов в 2023 году, заявил представитель министерства туризма и креативной экономики Ни Маде Аю Мартини. "Мы нацелены на российский рынок. В следующем году мы планируем принять минимум 40,2 тысячи человек из России, а наша максимальная цель — около 85 тысяч туристов", – приводит местное агентство ANTARA слова чиновника. По оценке Мартини, всего Индонезия надеется принять от 3,5 до 7,4 миллиона туристов в 2023 году. Ранее индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес заявил РИА Новости, что Индонезия надеется запустить прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали до начала лета 2023 года. По данным АТОР, за с января по сентябрь 2022 года российский турпоток в Индонезию достиг показателя в 25 133 прибытия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, индонезия, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Индонезия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
10:30 28.12.2022 (обновлено: 12:18 28.12.2022)
Власти Индонезии рассказали, сколько российских туристов ждут в 2023 году
Минтуризма Индонезии: страна планирует принять до 85 тысяч туристов из России в 2023 году
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Индонезия планирует принять от 40 до 85 тысяч российских туристов в 2023 году, заявил представитель министерства туризма и креативной экономики Ни Маде Аю Мартини.
"Мы нацелены на российский рынок. В следующем году мы планируем принять минимум 40,2 тысячи человек из России, а наша максимальная цель — около 85 тысяч туристов", – приводит местное агентство ANTARA слова чиновника.
По оценке Мартини, всего Индонезия надеется принять от 3,5 до 7,4 миллиона туристов в 2023 году.
Ранее индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес заявил
РИА Новости, что Индонезия надеется запустить прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали до начала лета 2023 года.
По данным АТОР, за с января по сентябрь 2022 года российский турпоток в Индонезию достиг показателя в 25 133 прибытия.